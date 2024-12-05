Известный сырзавод планирует возобновить производство в Николаевской области

Баштанский сырзавод группы компаний "Молочный альянс", продукция которого известна под торговой маркой "Славия", рассматривает возможность возобновления производства в Николаевской области.

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Об этом сообщил начальник Баштанской районной военной администрации (РВА) Владислав Дмитрив, пишет "Укринформ".

По его словам, руководство группы компаний "Молочный альянс" сообщили, что рассматривают возможность возвращения предприятия на Николаевщину и возобновление хотя бы части производства. Сейчас завод релоцирован, но продолжает помогать восстанавливать регион, поддерживает ВСУ, а многие его работники мобилизованы и защищают Украину на фронте.

Как подчеркнул Дмитриев, сейчас основной проблемой остается нехватка сырья – чтобы завод вышел на минимальную рентабельность, ему нужно 100 тонн. молока в сутки. А в Баштанском районе, на части которого велись боевые действия и некоторые населенные пункты которого были оккупированы, за последние 2-3 года поголовье скота снизилось процентов на 60-70.

"Я сам живу в деревне, и если раньше стадо коров насчитывало 75 животных, то сейчас меньше 30. Однако люди понемногу возвращаются, поэтому мы надеемся, что ситуация будет стабилизироваться. Сегодня на территорию района по несколько раз в неделю заезжают частные приемники молока, которые везут его в Кривой Рог и Вознесенск. Но если раньше молоковозов ходило 9, то сейчас всего два", — отметил он. Дмитров.

Он считает, что для развития животноводства нужно решить несколько проблем – обеспечить кормовую базу, в том числе разминировать территории, чтобы людям было где выпасать скот. Кроме того, оказывать помощь на выращивание молодняка и изменить ценовую политику на закупку молока. Ведь сегодня в домохозяйствах населения заготовители закупают его по 16 грн. за литр, а на рынке оно стоит 30 грн.

В целом, на Николаевщине с начала большой войны разрушения подверглись 207 промышленных предприятий. Баштанский сырзавод, который также получил повреждения, релоцировался в другой регион.

Холдинг "Молочный Альянс" — это группа компаний, объединяющая молокоперерабатывающие предприятия Баштанский, Пирятинский, Городенковский, Золотоношский сырзаводы и Яготинский маслозавод. Они производят продукцию под торговыми марками "Славия", "Молочный путь", "Златокрай" и "Яготинское".

Баштанский сырзавод, продукция которого известна в Украине и за ее пределами под брендом Славия, считается одним из ведущих экспертов сырного дела.

Баштанский сырзавод работает на сырном рынке уже около 40 лет и имеет репутацию изготовителя высококачественной продукции. До полномасштабной войны он являлся лидером производства молочной продукции в Николаевской области и Украине.

В июле 2022 года завод попал под обстрел.