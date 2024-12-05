Відомий сирзавод планує відновити виробництво на Миколаївщині

Баштанський сирзавод групи компаній "Молочний альянс", продукція якого відома під торговою маркою "Славія", розглядає можливість відновлення виробництва на Миколаївщині.

Стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. Київ, 12 грудня, офлайн Забронювати участь

Про це повідомив начальник Баштанської районної військової адміністрації (РВА) Владислав Дмитрів, пише "Укрінформ".

За його словами, керівництво групи компаній "Молочний альянс" повідомили, що розглядають можливість повернення підприємства на Миколаївщину і відновлення хоча б частини виробництва. Наразі завод релокований, але продовжує допомагати відбудовувати регіон, підтримує ЗСУ, а багато його працівників мобілізовані і захищають Україну на фронті.

Як підкреслив Дмитрів, наразі основною проблемою залишається брак сировини - щоб завод вийшов на мінімальну рентабельність, йому потрібно 100 тонн молока на добу. А в Баштанському районі, на частині якого велися бойові дії і деякі населені пункти якого були окуповані, за останні 2-3 роки поголів’я худоби зменшилося відсотків на 60-70.

"Я сам живу в селі, і якщо раніше череда корів налічувала 75 тварин, то нині менше 30. Проте люди потрохи повертаються, тож ми сподіваємося, що ситуація буде стабілізуватися. Сьогодні на територію району по кілька разів на тиждень заїжджають приватні приймальники молока, які везуть його у Кривий Ріг та Вознесенськ. Але якщо раніше молоковозів ходило 9, то зараз лише два", - зазначив Дмитрів.

Він вважає, що для розвитку тваринництва потрібно вирішити кілька проблем – забезпечити кормову базу, у тому числі розмінувати території, щоб людям було де випасати худобу. Крім того, давати допомогу на вирощування молодняка та змінити цінову політику на закупівлю молока. Адже сьогодні у домогосподарствах населення заготівельники закуповують його по 16 грн за літр, а на ринку воно коштує 30 грн.

Загалом, на Миколаївщині з початку великої війни руйнувань зазнало 207 промислових підприємств. Баштанський сирзавод, який також зазнав пошкоджень, релокувався до іншого регіону.

Холдинг "Молочний Альянс" — це група компаній, яка обєднує молокопереробні підприємства Баштанський, Пирятинський, Городенківський, Золотоніський сирзаводи та Яготинський маслозавод. Вони виробляють продукцію під торговельними марками "Славія", "Молочний шлях", "Златокрай" та "Яготинське".

«Баштанський сирзавод», продукція якого відома в Україні та за її межами під брендом «Славія», вважається одним з провідних експертів сирної справи.

Баштанський сирзавод працює на сирному ринку вже близько 40 років і має репутацію виробника високоякісної продукції. До повномасштабної війни він був лідером виробництва молочної продукції в Миколаївській області та Україні.

У липні 2022 року завод потрапив під обстріл.