Світова торгівля молочними продуктами зросла на 2% завдяки рекордному попиту на сир

Світова торгівля молочною продукцією демонструє стабільну динаміку і продовжує збільшуватися приблизно на 2% щорічно. Проте ключові гравці ринку та напрямки експортних потоків зазнають суттєвих трансформацій

Як пише Delo.ua, пр це повідомляє Аgriland.

За підсумками 2025 року загальний обсяг глобальної торгівлі молочними продуктами перевищив позначку в 100 мільйонів тонн у перерахунку на рідке молоко. Для порівняння, у 2017 році цей показник становив 91,1 мільйона тонн.

Зміна географії експорту

ЄС наразі утримує статус найбільшого світового експортера молочної продукції, контролюючи близько 27% ринку. Разом з тим європейські постачальники поступово втрачають свої позиції. Їх активно тіснять конкуренти зі Сполучених Штатів Америки, Аргентини та Уругваю.

Паралельно фіксується зміна орієнтирів з боку ключових імпортерів. Китай помітно скорочує закупівлі на зовнішніх ринках, оскільки активно нарощує власне внутрішнє виробництво.

Така ситуація змушує провідних світових експортерів переформатовувати логістику та значно активніше освоювати альтернативні ринки, зокрема країни Південно-Східної Азії, Близького Сходу та Бразилію.

Сир та масло формують новий попит

Головним рушієм ринкового зростання у розрізі продуктових категорій став сир. Починаючи з 2017 року, обсяги міжнародної торгівлі сиром підскочили приблизно на 40%.

Значний ривок у 2025 році продемонстрував і сегмент вершкового масла, де основним драйвером виступило збільшення експортних поставок зі США. Водночас ринок сухого молока на цьому тлі залишається досить стриманим і не показує стрімкої динаміки.

Експерти очікують, що тенденція до щорічного двовідсоткового зростання світової торгівлі молоком збережеться і надалі. Проте можливості виробників у різних регіонах будуть відрізнятися.

Через жорсткі регуляторні правила та внутрішні структурні обмеження європейським фермерам буде вкрай важко нарощувати обсяги виробництва сировини.

За оцінками аналітиків, у найбільш вигідному становищі опинилися США та Аргентина, які мають найкращі передумови та ресурси для того, щоб задовольнити зростаючий світовий апетит на молочну продукцію.

Нагадаємо, понад 60% молочно-товарних ферм в Україні потребують глибокої модернізації для відповідності європейським стандартам благополуччя тварин. Найбільші витрати припадають на старі підприємства - модернізація може коштувати від €500-1200 на одну корову, а загальний обсяг інвестицій оцінюється приблизно у €219 млн.