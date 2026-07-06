Украинские сыровары теряют позиции на фоне роста поставок из ЕС

Украинские производители сыров сокращают выпуск твердых и полужестких сортов из-за сезонного снижения спроса и усиления конкуренции со стороны европейской продукции. Импортные сыры подешевели на фоне роста предложения в Европе, что позволило поставщикам активнее наращивать поставки в Украину.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Инфагро".

Украинским сыроварам все сложнее конкурировать с импортом даже при акционных скидках. Под давлением более дешевой продукции из ЕС отдельные заводы уже уменьшают объемы производства.

По итогам первого полугодия выпуск твердых и полужестких сыров сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время, сегмент "белых" сыров демонстрирует другую динамику. Производство мягких и рассельных сыров заметно возросло, что свидетельствует об увеличении внутреннего спроса. Несмотря на импорт продукции, украинские производители постепенно усиливают позиции в сегменте.

Темпы роста производства творожных продуктов в этом году также замедлились после активного расширения прошлого года. На ситуацию повлияла доступность более дешевых европейских сыров, которые активно закупает сектор HoReCa.

На внешних рынках украинские экспортеры традиционных сыров сталкиваются также с усилением конкуренции со стороны производителей из Европы и Беларуси.

Пока украинские производители сливочного масла теряют позиции на внешнем рынке. Импортная продукция в украинских магазинах часто стоит дешевле отечественной, что заставляет местные заводы сокращать реализацию. Прибыль получают преимущественно предприятия, закупающие более дешевое сырье. В то же время производители фасованного масла вынуждены привлекать покупателей постоянными маркетинговыми акциями и скидками.