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Втрати ворога станом на 29 вересня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 440 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1679 добу повномасштабної війни становлять 1 532 500 осіб.
Втрати Росії у війні на 29 вересня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 29 вересня втратила:
- особового складу – близько 1 532 500 (+1 440) осіб;
- танків – 12 388 (+3) од.;
- бойових броньованих машин – 25 463 (+13) од.;
- артилерійських систем – 50 498 (+21) од.;
- РСЗВ – 2 169 (+4) од.;
- засобів ППО – 1 681 (+2) од.;
- літаків – 443 (+0) од.;
- гелікоптерів – 356 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 780 (+6) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 538 702 (+1 474) од.;
- крилатих ракет – 5 118 (+0) од.;
- кораблів / катерів – 35 (+0) од.;
- підводних човнів – 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 155 031 (+296) од.;
- спеціальної техніки – 4 765 (+2) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 29 вересня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 1 протикорабельну ракету Циркон/Онікс;
- 2 балістичні ракети Іскандер- М/С-400;
- 106 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 24 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 16 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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