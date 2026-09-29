Втрати ворога станом на 29 вересня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 440 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1679 добу повномасштабної війни становлять 1 532 500 осіб.

Втрати Росії у війні на 29 вересня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 29 вересня втратила:

особового складу – близько 1 532 500 (+1 440) осіб;

танків – 12 388 (+3) од.;

бойових броньованих машин – 25 463 (+13) од.;

артилерійських систем – 50 498 (+21) од.;

РСЗВ – 2 169 (+4) од.;

засобів ППО – 1 681 (+2) од.;

літаків – 443 (+0) од.;

гелікоптерів – 356 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 2 780 (+6) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 538 702 (+1 474) од.;

крилатих ракет – 5 118 (+0) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 155 031 (+296) од.;

спеціальної техніки – 4 765 (+2) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 29 вересня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

1 протикорабельну ракету Циркон/Онікс;

2 балістичні ракети Іскандер- М/С-400;

106 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 24 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 16 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.