Новий максимум з часів СРСР: Росія в 2027 році витратить на війну рекордні 202 млрд доларів

Росія планує витратити на оборону 17,1 трлн рублів (202,58 млрд доларів) у 2027 році. Це приблизно на 27% більше, ніж 13,5 трлн рублів, спочатку закладених у бюджет, і є найвищим показником з початку війни в Україні у 2022 році.

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters, посилаючись на урядові документи.

За даними агентства, наступного року Кремль виділить на армію та закупівлю зброї 17,1 трлн рублів - на 32% більше, ніж було закладено до бюджету-2026 (12,9 трлн рублів або 152,66 мільярда доларів США).

Відповідно до проекту закону про бюджет, який цього тижня затвердив уряд і який 1 жовтня має бути внесений до Держдуми, влада витратить наступного року на армію 35% від загальних видатків, що стане новим максимумом з часів СРСР.

У середньому війна коштуватиме російським платникам податків 1,42 трильйона рублів ($16,81 млрд) на місяць, 46,9 мільярда рублів ($ 555 млн) на день, або майже 2 млрд рублів ($23,67 млн) на годину.

При цьому вартість війни для України цього року зросла приблизно до $190 млн на добу. Для порівняння, 2024 року вона становила близько $140 млн.

Суттєвого скорочення військових витрат уряд найближчими роками не чекає: 2028 року на оборону закладається 16,6 трлн рублів, або 32,6% від усіх витрат, 2029 року — 16,3 трильйона рублів, або 30,4%.

Рік тому, приймаючи черговий трирічний бюджет, уряд закладав витрати на оборону в 2027 році в сумі 13,5 трлн рублів, в 2028 році - 13 трлн рублів. Тепер суми збільшуються на 3,1 і 3,3 трлн рублів відповідно, або 23% і 25%.

За даними Reuters, загальні витрати на національну оборону у наступні три роки становитимуть 50 трильйонів рублів (591,7 мільярда доларів США).

Нагадаємо, видатки федерального бюджету Росії на ведення війни проти України в першому півріччі 2026 року досягли нової рекордної позначки — 10,687 трильйона рублів (близько $123,4 млрд).