Для виробників молочки змінять правила: Україна узгоджує їх з ЄС, Молдова – посилює умови імпорту

Українським виробникам молочної продукції готують нові правила: вимоги до вершкового масла та жирів для намазування приведуть у відповідність до законодавства Європейського Союзу. Водночас Молдова планує запровадити окремі умови для імпорту з України низки молочних продуктів і кормових добавок.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Інфагро.

Україна повідомила СОТ про проєкт змін до вимог до молока, молочних продуктів та жирів, придатних для намазування. Документ враховує зауваження ЄС до попередньої редакції українських правил.

Зокрема, європейська сторона звертала увагу на визначення вершкового масла. Українські норми передбачали, що воно має вироблятися "безпосередньо з молока або вершків", що було суворішим за вимоги ЄС.

У новій редакції пропонується визначити вершкове масло як продукт, отриманий "з молока та/або певних молочних продуктів". Таким чином, українські правила мають привести у відповідність до Регламенту ЄС №1308/2013.

Зміниться й підхід до допустимих відхилень фактичного вмісту жиру від заявленого. Їх пропонують чітко встановити у відсоткових пунктах – ±1 та ±2.

Очікується, що нові положення почнуть діяти з 1 січня 2029 року.

Окремо Україна повідомила СОТ про підготовку максимально допустимих рівнів радіоактивного забруднення харчових продуктів, напоїв і кормів у разі ядерної або радіаційної аварії. Вимоги поширюватимуться як на українську, так і на імпортну продукцію.

Паралельно нові умови для українських постачальників готує Молдова. Країна повідомила СОТ про проєкт захисних заходів щодо окремої продукції тваринного походження, яка імпортується з України для годівлі тварин.

Йдеться, зокрема, про концентроване молоко та вершки, сироватку й інші молочні компоненти, а також окремі кормові добавки. Для цієї продукції планують встановити спеціальні умови імпорту до Молдови.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС змінив вимоги до пакування продукції, які стосуються й українських виробників молочки, що постачають товари на європейський ринок.