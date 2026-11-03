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Яйця, овочі та м’ясо дешевшають: як змінилися ціни на основні продукти у листопаді

продукти
В Україні знизилися ціни на низку основних продуктів харчування / Depositphotos

На початку листопада в Україні подешевшали яйця, овочі борщового набору, вершкове масло та свинина. Найбільше за місяць знизилася вартість яєць — на 21%, а білокачанної капусти — на 20%.

Як пише Dilo, про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України за результатами моніторингу споживчих цін.

Динаміка середніх цін на продукти

Станом на 3 листопада середні ціни на окремі товари становлять:

  • курячі яйця — 47,8 грн за десяток (-21% за місяць); 
  • капуста білокачанна — 18,2 грн/кг (-20%); 
  • вершкове масло жирністю 82,5% — 86,6 грн за 200 г (-10%); 
  • свинина — 206,5 грн/кг (-8%); 
  • буряк — 15,7 грн/кг (-8%); 
  • цибуля ріпчаста — 18,7 грн/кг (-6%); 
  • морква — 16,8 грн/кг (-4%).

Водночас стабільною залишається вартість інших продуктів:

  • батон коштує 32,6 грн за 500 г; 
  • житній хліб — 52,4 грн/кг; 
  • соняшникова олія — 93,7 грн/л; 
  • макаронні вироби — 38,9 грн/кг.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року курячі яйця подешевшали на 27%, свинина — на 11%, вершкове масло — на 6%.

За даними відомства, на формування цін впливають сезонність, обсяги виробництва, вартість енергоресурсів, логістика та умови зберігання.

Раніше повідомлялося, що українські виробники сиру поступово збільшують випуск продукції на тлі скорочення імпорту, зокрема з Польщі. Однак через подорожчання молочної сировини, електроенергії та логістики традиційні сорти сиру в магазинах уже коштують близько 500 грн за кг.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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