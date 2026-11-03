Яйця, овочі та м’ясо дешевшають: як змінилися ціни на основні продукти у листопаді

На початку листопада в Україні подешевшали яйця, овочі борщового набору, вершкове масло та свинина. Найбільше за місяць знизилася вартість яєць — на 21%, а білокачанної капусти — на 20%.

Як пише Dilo, про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України за результатами моніторингу споживчих цін.

Динаміка середніх цін на продукти

Станом на 3 листопада середні ціни на окремі товари становлять:

курячі яйця — 47, 8 грн за десяток (-21% за місяць);

капуста білокачанна — 18, 2 грн/кг (-20%);

вершкове масло жирністю 82, 5% — 86, 6 грн за 200 г (-10%);

свинина — 206, 5 грн/кг (-8%);

буряк — 15, 7 грн/кг (-8%);

цибуля ріпчаста — 18, 7 грн/кг (-6%);

морква — 16, 8 грн/кг (-4%).

Водночас стабільною залишається вартість інших продуктів:

батон коштує 32, 6 грн за 500 г;

житній хліб — 52, 4 грн/кг;

соняшникова олія — 93, 7 грн/л;

макаронні вироби — 38, 9 грн/кг.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року курячі яйця подешевшали на 27%, свинина — на 11%, вершкове масло — на 6%.

За даними відомства, на формування цін впливають сезонність, обсяги виробництва, вартість енергоресурсів, логістика та умови зберігання.

Раніше повідомлялося, що українські виробники сиру поступово збільшують випуск продукції на тлі скорочення імпорту, зокрема з Польщі. Однак через подорожчання молочної сировини, електроенергії та логістики традиційні сорти сиру в магазинах уже коштують близько 500 грн за кг.