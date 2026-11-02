Українські сировари збільшують виробництво на тлі скорочення імпорту: що відбувається з цінами

Українські виробники сиру поступово збільшують випуск продукції на тлі скорочення імпорту, зокрема з Польщі. Однак через подорожчання молочної сировини, електроенергії та логістики традиційні сорти сиру в магазинах уже коштують близько 500 грн за кг.

Як пише Dilo, про це повідомляє Infagro.

Які сири виробляють більше

Скорочення імпортних поставок звільнило частину українського ринку для місцевих виробників. Найпомітніше це позначилося на сегменті напівтвердих сирів.

Виробництво напівтвердих і білих сирів зростає порівняно з літніми місяцями. Водночас випуск плавлених сирів і сирних продуктів не демонструє такої динаміки.

Подальше нарощування виробництва стримує нестача молочної сировини та її подорожчання. Також підприємства стикаються з перебоями електропостачання.

Чому сир продовжує дорожчати

Через зростання собівартості виробники переглядають відпускні ціни та скорочують кількість акційних пропозицій. Частина великих підприємств підвищила ціни ще на початку осені.

У магазинах традиційні сорти сиру вже продають приблизно по 500 грн за кг. До кінця року ціновий тиск може посилитися через подорожчання молочної сировини.

Водночас вищі ціни обмежують попит: купівельна спроможність населення не дозволяє виробникам розраховувати на швидке збільшення продажів.

Що відбувається з експортом

Українським виробникам складно підвищувати ціни на сир для іноземних покупців. Однією з головних перешкод залишається дорога логістика, зокрема під час постачання до Казахстану — основного ринку збуту українського сиру.

Водночас експортери сирного продукту змогли покращити цінові позиції. На це вплинуло подорожчання виробництва, зокрема якісних рослинних жирів, а також зміни попиту на внутрішньому ринку.

Як зазначають аналітики, скорочення імпорту допомогло українським сироварам повернути частину ринку. Проте дефіцит молочної сировини, високі витрати та обмежений попит поки не дозволяють галузі суттєво наростити виробництво.

Нагадаємо, за січень–вересень 2026 року імпорт твердих і напівтвердих сирів в Україну зріс на 36% порівняно з аналогічним періодом торік. Водночас скоротився експорт окремих категорій сирної продукції, а виробники зіткнулися зі зростанням витрат і посиленням конкуренції.