Аномалия НДС: импорт лидирует, бюджет недополучает миллиарды, а валютный курс лихорадит

Осенью разница между поступлениями импортного и внутреннего НДС резко увеличилась, хотя сам импортный налог принёс бюджету почти столько же денег, сколько и раньше. Особенно показательными стали сентябрь и октябрь, поскольку для этого периода такой резкий скачок нетипичен. И пока российские обстрелы бьют по предприятиям, государство пытается свести концы с концами, а его решения относительно налоговых выплат неожиданно отражаются даже на курсе доллара. Dilo проследило, что стоит за этой необычной арифметикой, как связаны между собой налоги, бюджетные расчёты и валюта и почему за красивыми цифрами могут скрываться совсем неприятные последствия.

НДС растёт, а поступления тают: в чём причина

Импортный НДС и раньше приносил бюджету больше денег, чем внутренний, но в октябре его преимущество стало слишком заметным. Если в сентябре на каждую гривну внутреннего НДС приходилось 1,55 грн импортного, то уже через месяц — 2,31 грн. Для осени такой скачок необычен: в 2023 году между сентябрём и октябрём разница сократилась, в 2025-м увеличилась. Поэтому объяснить эту ситуацию обычными сезонными изменениями сложно.

Чтобы понять, откуда взялся такой разрыв, стоит сравнить, сколько денег каждый из двух налогов принёс бюджету в сентябре и октябре. Поступления от импортного НДС почти не изменились: в сентябре государство получило 57,2 млрд грн, а в октябре — 57,7 млрд грн, то есть всего на полмиллиарда больше. А вот с внутренним НДС ситуация оказалась совершенно другой. После возмещения налога бизнесу в сентябре в бюджете осталось 36,9 млрд грн, а в октябре — всего 25 млрд грн. Таким образом, пока импортный налог держался практически на прежнем уровне, внутренний показатель сократился на 11,9 млрд грн.

Как возмещения увеличили разрыв между импортным и внутренним НДС. Инфографика: Dilo.

Импорт лидирует, но бюджет проигрывает

Несмотря на уверенное преимущество импортного НДС, бюджетная арифметика даёт гораздо меньше поводов для оптимизма: по обоим налогам государство недополучило запланированные миллиарды. За десять месяцев импортный НДС принёс больше, чем за весь 2025 год, однако до выполнения плана не хватило 47,5 млрд грн. Внутренний НДС отстал ещё на 44,7 млрд грн. В сумме это 92,2 млрд грн недобора по двум статьям. Другие налоги частично перекрыли эту сумму, но само преимущество импорта бюджет богаче не сделало.

Почему так произошло? Из-за обстрелов, отключений электричества и проблем с доставкой украинским предприятиям сложнее производить и продавать товары. Меньше продаж означает и меньше налогов. В то же время часть оборудования для обороны и энергетики разрешено ввозить без НДС. Страна получает необходимые товары, но бюджет с таких поставок налог не получает.

Почему импортный НДС лидирует, а бюджет недополучает запланированные доходы. Инфографика: Dilo.

Если бюджету не хватает поступлений, почему государство возвращает бизнесу НДС? Дело в том, что по закону часть этого налога предприятия имеют право получить обратно. Представим производителя одежды. Он покупает ткань и вместе с её стоимостью уплачивает НДС, а затем продаёт готовую одежду за границу, где для экспорта действует нулевая ставка. Поэтому при определённых условиях предприятие может вернуть налог, уплаченный при закупках. Это обычная налоговая процедура, а не подарок от государства. Такие возвраты происходят регулярно, хотя суммы у каждой компании разные. Именно этих денег предприятия и ждут от бюджета.

Со сроками возврата в нашей ситуации тоже возникли сложности. Деньги от международных партнёров иногда поступают позже, чем ожидалось, а зарплаты военным, пенсии и другие важные выплаты ждать не могут. Поэтому правительство определяет, какие счета оплачивать в первую очередь, а какие при нехватке средств можно отложить. В октябре министр финансов сообщил о приостановке возмещений НДС на 18 млрд грн. Для Казначейства такая задержка означает, что деньги пока остаются на государственном счёте. Это даёт время для других платежей, но вернуть положенные предприятиям суммы всё равно придётся.

Как это связано с нашим разрывом в 2,3 раза? Когда государство задерживает возмещения, в бюджете временно остаётся больше денег. Когда возвращает накопившиеся суммы, внутренний НДС после их вычета уменьшается. В октябре бизнес получил значительно больше возмещений, чем в сентябре, хотя самих налогов государство собрало больше. Поэтому резкое преимущество импортного НДС прежде всего показывает, как изменились выплаты бизнесу, а не победу иностранных товаров над украинскими.

Для предприятий эти задержки означают вполне реальные расходы. Вернёмся к нашему производителю одежды. Он рассчитывал получить возмещение и закупить ткань для следующей партии, но деньги задержали, а поставщику нужно платить уже сейчас. Приходится брать кредит, тратить собственные резервы или откладывать заказ. То есть государство выигрывает время, а предприятие оплачивает это ожидание.

На этом влияние возмещений не заканчивается, ведь даже курс доллара может почувствовать, когда государство возвращает бизнесу крупные суммы. Наш производитель получает за проданную за границей одежду доллары или евро, но для зарплат и закупок в Украине ему нужна гривна. Обычно он продаёт часть валюты, чтобы получить эти средства. Если же государство вернуло ему НДС в гривнах, продавать столько долларов уже нет необходимости. Когда так поступают многие экспортёры, валюты на рынке становится меньше, и это может подтолкнуть курс вверх. Именно крупные октябрьские возмещения Нацбанк назвал одной из причин сокращения продажи валюты в начале ноября.

Что будет дальше, во многом зависит от международной помощи. До конца года Минфин ожидает около 1,66 млрд долларов от МВФ после пересмотра программы и новые средства через Всемирный банк в декабре. Если эти поступления состоятся по плану, государству станет легче проводить отложенные платежи. Тем более что на декабрь уже перенесли около 39 млрд грн других бюджетных расходов. Поэтому в конце года можно ожидать более активных расчётов с бизнесом, а вместе с ними — и новых колебаний в статистике внутреннего НДС. В то же время деньги, полученные от партнёров, необходимы для запланированных расходов, поэтому одним траншем закрыть все задержки вряд ли удастся. И именно здесь решится, останется ли октябрьский разрыв НДС аномальной цифрой в отчёте или государство сможет обеспечить главное: вернуть предприятиям положенные деньги, чтобы они продолжали работать и наполнять бюджет.