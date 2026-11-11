Україна серед лідерів інфляції: чому економіка втрачає темп

Україна опинилася поруч із Туреччиною та Молдовою серед європейських країн із найвищою інфляцією. Проте за місцями в одному рейтингу приховуються різні економічні історії, адже високі темпи подорожчання можуть супроводжуватися як зростанням економіки, так і її спадом. Для України це питання набуває особливого значення: дедалі більше коштів іде на повсякденні потреби та підтримання економічної діяльності, залишаючи менше можливостей для розвитку. Dilo з'ясувало, що стоїть за нинішнім прискоренням інфляції, як воно позначається на бізнесі, державних інвестиціях, доходах українців та чому подорожчання може стати додатковим стримувальним чинником для відновлення економіки.

Ціни прискорилися, а економіка втратила темп

За останні два місяці зростання цін в Україні помітно прискорилося. Якщо в серпні річна інфляція становила 8,1%, то вже в жовтні вона досягла 11%. Це означає, що за той самий набір споживчих товарів і послуг українцям у жовтні довелося заплатити в середньому на 11% більше, ніж роком раніше.

На тлі прискорення цін погіршилася й динаміка української економіки. У другому кварталі реальний ВВП ще демонстрував невелике зростання на 0,4% порівняно з відповідним періодом минулого року, проте вже у третьому кварталі, за оперативною оцінкою Держстату, скоротився на 0,7%. Таким чином, за кілька місяців українська економіка перейшла від слабкого зростання до спаду, тоді як подорожчання товарів і послуг продовжило прискорюватися.

Разом ці показники складають тривожну картину: життя дорожчає, а економіка втрачає темп зростання. Однією з причин такого поєднання є наслідки війни, через які підприємства змушені витрачати більше на електроенергію, перевезення та підтримання роботи, водночас втрачаючи можливості виробляти й продавати більше. Частина цих витрат поступово переходить у ціни товарів і послуг, а їхнє зростання відчувають покупці та держава.

Як інфляція впливає на відновлення економіки

За загальним показником інфляції стоять суттєві відмінності у вартості повсякденних покупок. За жовтневими даними Держстату, за місяць овочі подорожчали на 10,2%, а пальне та мастила – на 5,3%. Якщо доходи українців зростають повільніше за ціни на необхідні товари, дедалі більша частина сімейного бюджету йде на щоденні потреби. Відповідно, на інші покупки та послуги залишається менше коштів, що може поступово послаблювати внутрішній попит.

Для бізнесу це створює подвійний тиск. Подорожчання перевезень та інших ресурсів збільшує витрати підприємств, тоді як обмежена купівельна спроможність населення ускладнює зростання продажів. У результаті навіть підвищення цін може супроводжуватися зменшенням прибутків, а компанії змушені обережніше планувати розширення діяльності та нові інвестиції.

Подорожчання зачіпає і відбудову, де зміни вартості робіт вимірюють окремо від споживчої інфляції. У вересні ціни в будівництві перевищували торішній рівень на 27,1%. Якщо вартість запланованих робіт зростає, а фінансування залишається незмінним, держава ризикує скоротити обсяги відновлення або відкласти частину проєктів. Це може сповільнювати відбудову інфраструктури, необхідної для повноцінної роботи підприємств.

Подальші перспективи української економіки залежатимуть від того, наскільки швидко вдасться подолати обмеження, які одночасно стримують виробництво та підвищують ціни. Адже навіть уповільнення інфляції саме по собі ще не означатиме повернення до економічного зростання. Для цього підприємствам потрібні стабільні умови роботи, а країні – можливість спрямовувати більше ресурсів на розвиток, а не на подолання поточних втрат. Саме від цього залежатиме, чи зможе Україна перейти від дорожчого підтримання економіки до її реального відновлення.