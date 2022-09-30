Курс гривні укріплюється після коливань, спричинених реакцією на оголошення мобілізації в РФ, — Нацбанк

В кінці вересня курс гривні на готівковому валютному ринку починає укріплюватися після коливань, які виникли як реакція на оголошення "часткової" мобілізації в Росії. Така тенденція є природньою, якщо коливання зумовлені психологічним чинником.

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Про це повідомив заступник голови Національного банку України Юрій Гелетій агентству "Інтерфакс-Україна".

Він пояснив, що на курс гривні в вересні також давили інші чинники:

дефіцит валюти в касах банків, що було пов'язане з логістичними проблемами;

сезонний чинник – зазвичай восени попит на готівкову валюту з боку агровиробників зростає, бо вони конвертують гривню, отриману від продажу врожаю великим трейдерам, у готівкову валюту.

Перше проблемне питання НБУ успішно вирішив, а друге — тимчасове, тому не має глобального довгострокового впливу.

Крім того, у збереженні контролю за ситуацією регулятору допомогли, як зазначив Гелетій, громадяни. За його словами, українці протягом останніх років стали значно більш фінансово обізнаними та вже менше піддаються паніці.

"Якщо кожен розумітиме, що ситуативні коливання, які пов'язані з погіршенням інформаційного середовища, обов’язково будуть подолані, це, по-перше, мінімізує ризик матеріальних втрат від купівлі іноземної валюти на піку. По-друге, дасть можливість Національному банку швидше стабілізувати ситуацію", — розповів представник НБУ.

Нагадаємо, з 19 по 25 вересня на готівковому ринку долар подорожчав, зберігаючи широкий спред, а євро лишився практично на тих же позиціях.

На чорному ринку долар в середньому по Україні на початок тижня торгувався на рівні 42,1-42,25 грн/$, в кінці тижня, у неділю, курс склав 42,65-42,85 грн/$. Станом на 30 вересня на чорному ринку курс долара до гривні становить в середньому 41,90-42.