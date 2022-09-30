НБУ увеличил лимит на покупку валюты для размещения на депозитах и вернул запрет на Р2Р-переводы

Национальный банк принял меры по уменьшению спроса в наличном сегменте валютного рынка и защите международных резервов, а также уточнил ряд норм, упростив условия завоза гуманитарной помощи в Украину и расширив возможности украинского бизнеса вести внешнеэкономическую деятельность.

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Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Так, НБУ увеличил с 50 тыс. грн до 100 тыс. грн (в эквиваленте) ежемесячный лимит на покупку гражданами безналичной иностранной валюты с последующим размещением на безотзывный депозит от трех месяцев.

"Такие изменения позволят дополнительно переориентировать спрос населения из наличной иностранной валюты на безналичную, ведь операции по продаже безналичной валюты банками осуществляются по курсу, ближе к официальному, чем по продаже наличной, удобнее и безопаснее", - объясняют в НБУ.

Кроме того, НБУ дал возможность предприятиям переводить средства на счета их подразделений и филиалов за границей при одновременном соблюдении ряда условий, в частности:

такие переводы разрешены только для содержания соответствующих филиалов или подразделений;

ежемесячный объем переводов не должен превышать четвертой части общей суммы средств, которую бизнес перевел в 2021 году за границу для содержания его подразделений;

переводы должны производиться за счет имеющейся у бизнеса собственной иностранной валюты.

"Учитывая, что соответствующие переводы будут осуществляться бизнесом за счет наличной иностранной валюты, соответствующее разрешение не будет оказывать давление на международные резервы Украины, но в то же время будет способствовать улучшению условий работы украинского бизнеса по продвижению собственных товаров на внешние рынки", - отмечают в регуляторе.

Также НБУ с 5 октября возвращает запрет на Р2Р-переводы по гривневым платежным картам украинских банков на карты иностранных банков.

"Разрешение на Р2Р-переводы за границу по гривневым платежным картам, принятое в апреле 2022 года, позволило украинцам поддержать во время тяжелейшего периода своих близких, вынужденно переехавших в другие страны из-за полномасштабной агрессии РФ. В то же время после более семи месяцев войны инструмента для поддержки граждан за рубежом уменьшается, в то же время риски его использования, чтобы обойти ограничения на покупку валюты, увеличиваются", – отмечают в НБУ.

Там обращают внимание, что украинцы и дальше будут иметь возможность переводить средства за границу для оплаты обучения (на счета учебных заведений), лечения, транспортировки больных, расходов, связанных со смертью, а также для уплаты алиментов.

Кроме того, НБУ учел запросы граждан и разрешил с 1 октября переводить средства за границу для оплаты обучение на счет юридического лица-нерезидента, которое в соответствии с предоставленными учебным заведением полномочиями осуществляет прием средств.

Также граждане могут переводить средства между гривневыми платежными картами украинских банков, независимо от страны фактического пребывания клиента. Кроме того, будет сохраняться разрешение на Р2Р-переводы по валютным платежным картам украинских банков на карточки иностранных банков в пределах ежемесячного лимита в размере 100 тыс. грн (в эквиваленте), который является общим для этих операций и для операций, относящихся к "quasi cash".

НБУ также ввел дополнительные основания для завершения валютного надзора за соблюдением предельных сроков расчетов по операциям по импорту ввозимой в Украину продукции как гуманитарная помощь.

НБУ определил перечень документов, позволяющих банкам завершить валютный надзор за такими импортными операциями. Среди них, в частности: право на перечень товаров, признаваемых гуманитарной помощью, а также документы, подтверждающие передачу или получение ввезенной гуманитарной помощи ее получателем.

Отметим, что НБУ 21 июля разрешил банкам продавать гражданам безналичную иностранную валюту при условии вложения этих средств на срочный депозит. Количество банков, предлагающих такую услугу постепенно увеличивается. В частности, за август-сентябрь такую возможность обеспечили несколько банков с наибольшим количеством клиентов.

Так, клиенты ПриватБанка с 28 сентября могут онлайн покупать валюту для размещения на срочных депозитах. Размещение депозитов происходит по карточному курсу ПриватБанка, дополнительных комиссий за продажу валюты под депозит нет.