НБУ збільшив ліміт на купівлю валюти для розміщення на депозитах та повернув заборону на Р2Р-перекази

Національний банк вжив заходів з метою зменшення попиту в готівковому сегменті валютного ринку та захисту міжнародних резервів, а також уточнив низку норм, спростивши умови завезення гуманітарної допомоги в Україну та розширивши можливості українського бізнесу вести зовнішньоекономічну діяльність.

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Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Так, НБУ збільшив із 50 тис. грн до 100 тис. грн (в еквіваленті) щомісячний ліміт на купівлю громадянами безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на безвідкличний депозит від трьох місяців.

"Такі зміни дадуть змогу додатково переорієнтувати попит населення з готівкової іноземної валюти на безготівкову, адже операції з продажу безготівкової валюти банками здійснюються за курсом, ближчим до офіційного, ніж з продажу готівкової, є зручнішими та безпечнішими", - пояснюють в НБУ.

Крім того, НБУ дав змогу підприємствам переказувати кошти на рахунки їхніх підрозділів та філій за кордоном за умови одночасного дотримання низки умов, зокрема:

такі перекази дозволені лише для утримання відповідних філій чи підрозділів;

щомісячний обсяг переказів не має перевищувати четвертої частини від загальної суми коштів, яку бізнес переказав у 2021 році за кордон для утримання його підрозділів;

перекази мають здійснюватися за рахунок наявної в бізнесу власної іноземної валюти.

"З огляду на те, що відповідні перекази здійснюватимуться бізнесом за рахунок наявної іноземної валюти, відповідний дозвіл не чинитиме тиску на міжнародні резерви України, але водночас сприятиме поліпшенню умов роботи українського бізнесу з просування власних товарів на зовнішніх ринках", - зазначають у регуляторі.

Також НБУ з 5 жовтня повертає заборону на Р2Р-перекази з гривневих платіжних карток українських банків на картки іноземних банків.

"Дозвіл на Р2Р-перекази за кордон з гривневих платіжних карток, ухвалений у квітні 2022 року, дав змогу українцям підтримати під час найважчого періоду своїх близьких, які вимушено переїхали в інші країни через повномасштабну агресію РФ. Водночас після понад семи місяців воєнного стану роль такого інструмента для підтримання громадян за кордоном зменшується, водночас ризики його використання, щоб обійти обмеження на купівлю валюти, збільшуються. Зважаючи на це, такий захід сприятиме захисту міжнародних резервів України, які є важливими, зокрема, для безперебійної роботи економіки та для здійснення оборонних закупівель", - зазначають в НБУ.

Там звертають увагу, що українці й надалі матимуть змогу переказувати кошти за кордон для оплати навчання (на рахунки навчальних закладів), лікування, транспортування хворих, витрат, пов’язаних зі смертю, а також для сплати аліментів.

Крім того, НБУ врахував запити громадян та дозволив із 1 жовтня переказувати кошти за кордон для оплати навчання на рахунок юридичної особи-нерезидента, яка відповідно до наданих навчальним закладом повноважень здійснює приймання коштів.

Також громадяни можуть переказувати кошти між гривневими платіжними картками українських банків, незалежно від країни фактичного перебування клієнта. Крім того, зберігатиметься дозвіл на Р2Р-перекази з валютних платіжних карток українських банків на картки іноземних банків у межах щомісячного ліміту в розмірі 100 тис. грн (в еквіваленті), який є спільним для цих операцій та для операцій, що належать до "quasi cash".

НБУ також запровадив додаткові підстави для завершення валютного нагляду за дотриманням граничних строків розрахунків за операціями з імпорту продукції, яка ввозиться в Україну як гуманітарна допомога.

НБУ визначив перелік документів, що дають змогу банкам завершити валютний нагляд за такими імпортними операціями. Серед них, зокрема: декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, а також документи, що підтверджують передавання або одержання ввезеної гуманітарної допомоги її отримувачем.

Зазначимо, що НБУ 21 липня дозволив банкам продавати громадянам безготівкову іноземну валюту за умови вкладення цих коштів на строковий депозит. Кількість банків, які пропонують таку послугу, поступово збільшується. Зокрема, упродовж серпня-вересня таку можливість забезпечили кілька банків із найбільшою кількістю клієнтів.

Так, клієнти ПриватБанку з 28 вересня можуть онлайн купувати валюту для розміщення на строкових депозитах. Розміщення депозитів відбувається за картковим курсом ПриватБанку, додаткових комісій за продаж валюти під депозит немає.