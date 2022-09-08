НБУ оставил учетную ставку на уровне 25%

Правление Национального банка Украины на заседании 8 сентября приняло решение оставить учетную ставку на уровне 25% годовых. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

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"Такой уровень учетной ставки при текущих условиях достаточен для сохранения курсовой стабильности и управляемости инфляционными процессами. В то же время для выполнения указанных задач актуальны меры по усилению монетарной трансмиссии и дальнейшему повышению привлекательности гривневых активов, которые сейчас прорабатывает Национальный банк", - пояснил заместитель председателя Национального банка Украины Сергей Николайчук во время пресс-брифинга правления НБУ по монетарной политике.

Инфляция продолжает расти, но медленнее, чем прогнозировал регулятор. По предварительным оценкам НБУ, в августе инфляция составила около 23%. В июле показатель достиг 22,2% в годовом исчислении.

Николайчук отмечает, что все же НБУ ожидал более высокого уровня инфляции, но объясняет, что прогнозы Нацбанка не сбылись, в частности, из-за снижения стоимости горючего.

Несмотря на это, инфляционное давление остается значительным. Ухудшение инфляционных ожиданий подталкивает цены вверх. Это, в частности, отражается в достаточно высоком спросе на товары долгосрочного использования и на иностранную валюту.

Нормализация фискальной политики в дальнейшем поможет держать инфляцию под контролем.

"В частности, возврат налогов на импорт в июле увеличил возможность правительства Украины финансировать расходы военного времени за счет собственных поступлений. Это ослабило давление на международные резервы и снизило потребности правительства в эмиссионном финансировании со стороны Национального банка", - пояснил Николайчук.

Инфляцию также тормозит фиксация тарифов на услуги ЖКХ и рост доходности депозитов и ОВГЗ в национальной валюте.

Отмечается, что важным условием стабильного функционирования экономики в условиях войны является прогресс в сотрудничестве с международными партнерами, в том числе МВФ.

В прошлый раз НБУ поднимал учетную ставку в июне. Тогда НБУ рассматривал несколько вариантов повышения учетной ставки, но решил, что поднятие сразу на 15 п.п. будет самым оптимальным вариантом в сложившейся экономической ситуации.

При этом регулятор не решался на поднятие учетной ставки в первые месяцы полномасштабной войны из-за значительного психологического шока, вызванного вторжением РФ. В то время главной задачей НБУ была стабилизация ожиданий и создание стимулов для удержания гривневых активов.

Напомним, согласно прогнозу НБУ, по итогам 2022 года инфляция превысит 30%, в следующем году показатель составит около 20%, до однознакового уровня инфляция замедлится лишь в 2024 году. При этом в 2022 году ВВП Украины неизбежно рухнет на 33-35%. Рост прогнозируется на 5,9% в 2023 году и на 4,9% в 2024 году.