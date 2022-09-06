В кассах банков не хватает валюты: НБУ нашел решение этой проблемы

Национальный банк будет при необходимости осуществлять операции по обмену безналичной валюты банков на наличную валюту для подкрепления касс банковских учреждений. Об этом 6 сентября сообщила пресс-служба банка.

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Первая такая операция запланирована на 7 сентября 2022 года. Регулятор будет проводить такие операции, пока это будет необходимо, и обещает отчитываться о результатах в день их проведения.

"Текущая нехватка наличной валюты в отдельных банках временная. Национальный банк внимательно следит за ситуацией и имеет достаточно наличной валюты, чтобы поддерживать наличную валютную ликвидность банковской системы на должном уровне для удовлетворения потребностей украинцев", - подчеркнул заместитель председателя Национального банка Юрий Гелетий.

НБУ порекомендовал банкам увеличить объемы ввоза наличной валюты, чтобы подобные трудности не возникли в будущем.

Ранее 6 сентября в СМИ была распространена информация о том, что в кассах ПриватБанка проблемы с выдачей наличной валюты. Граждане из разных украинских городов жаловались, что у них нет возможности снять свои валютные вклады, а также получить денежные переводы.

В ПриватБанке объясняли, что в августе этого года по сравнению с августом прошлого года спрос на наличную валюту со стороны граждан в Украине срез в несколько раз. С другой стороны, с начала полномасштабного военного вторжения усложнилась логистика доставки наличной валюты в страну, главным образом из-за невозможности использования авиатранспорта.

Государственный банк ожидает, что регулятор решит эту проблему в ближайшие часы.