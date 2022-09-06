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В касах банків не вистачає валюти: НБУ знайшов рішення цієї проблеми
Національний банк за необхідності здійснюватиме операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову валюту для підкріплення кас банківських установ. Про це 6 вересня повідомила пресслужба банку.
Першу таку операцію запланували на 7 вересня 2022 року. Регулятор буде проводитиме такі операції доти, доки це буде необхідно, та обіцяє звітувати про результати в день їх проведення.
"Поточна нестача готівкової валюти в окремих банках є тимчасовою. Національний банк уважно стежить за ситуацією та має достатньо готівкової валюти, щоб підтримувати готівкову валютну ліквідність банківської системи на належному рівні для задоволення потреб українців", – підкреслив заступник голови Національного банку Юрій Гелетій.
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Раніже 6 вересня в ЗМІ була поширена інформація про те, що в касах "Приватбанку" проблеми з видачею готівкової валюти. Громадяни з різних українських міст скаржилися, що в них нема змоги зняти свої валютні вклади, а також отримати грошові перекази.
В ПриватБанку пояснювали, що в серпні цього року в порівнянні з серпнем минулого року попит на готівкову валюту з боку громадян в Україні зріз в кілька разів. З іншого боку з початку повномасштабного військового вторгнення ускладнилася логістика доставки готівкової валюти в країну, головним чином через неможливість використання авіатранспорту.
Державний банк очікує, що регулятор вирішить цю проблему найближчим часов.