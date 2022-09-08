НБУ залишив облікову ставку на рівні 25%

Правління Національного банку України на засіданні 8 вересня ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 25% річних. Про це повідомила пресслужба регулятор.

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"Такий рівень облікової ставки за поточних умов є достатнім для збереження курсової стабільності та керованості інфляційними процесами. Водночас для виконання зазначених завдань актуальними є заходи з посилення монетарної трансмісії та подальшого підвищення привабливості гривневих активів, які наразі опрацьовує Національний банк", - пояснив заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук під час пресбрифінг правління НБУ щодо рішень з монетарної політики.

Він зазначив, що інфляція і далі зростає, але повільніше, ніж прогнозував регулятор. За попередніми оцінками НБУ, у серпні інфляція сягнула близько 23%. У липні показник досяг 22,2% у річному вимірі.

Ніколайчук зазначає, що все ж НБУ очікував вищого рівня інфляції, але пояснює, що прогнози Нацбанку не збулися, зокрема, через зниженням вартості пального.

Попереднього разу НБУ піднімав облікову ставку в червні. Тоді НБУ розглядав кілька варіантів підвищення облікової ставки, але зрештою вирішив, що підняття одразу на 15 п.п. буде найоптимальнішим варіантом у економічній ситуації, що склалася.

Прицьому регулятор не наважувався на підняття облікової ставки у перші місяці повномасштабної війни, через значний психологічний шок, викликаний вторгненням РФ. В той час головним завданням НБУ була стабілізація очікувань та створення стимулів для утримання гривневих активів.

Нагадаємо, за прогнозами Кабміну, економіка України стабілізується протягом 2023 року та зросте на 15,5% за його підсумками. Українська влада веде переговори про новий макротранш від МВФ, який в тому числі допоможе стабілізувати українську економіку.

При цьому 2022 року ВВП України неминуче обвалиться на 33-35%, його зростання прогнозується на 5,9% у 2023 році та на 4,9% у 2024 році.