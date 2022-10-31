В Еврозоне инфляция обновила рекорд. Цены подскочили более чем на 10%

Инфляция в Еврозоне обновила исторический максимум, а потребительские цены подскочили в годовом исчислении на 10,7%. Экономика Еврозоны потеряла прошлые темпы, что заставило множество экспертов заявить об опасениях относительно неизбежности рецессии, сообщает Bloomberg.

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В ІІІ квартале объем производства в Еврозоне в это время снизился до 0,2%, по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Это больше, чем предполагали аналитики. Учитывая, что энергетический кризис продолжает бить по предприятиям и домохозяйствам, ожидается, что зимой рост сменится падением. Курс евро снизился на 0,3% – до $0,9937.

Замедление роста в III квартале было очевидно в Испании и Франции, поскольку бум в индустрии туризма и отдыха, который наблюдался после пандемии, уже погас.

Как отмечают в агентстве, данные по инфляции не слишком обнадеживающие, в то время как основной показатель по-прежнему определялся ценами на энергию и пищевые продукты, базовый показатель, охватывающий эти два элемента, также достиг рекордного уровня. Перспективы остаются чрезвычайно неопределенными.

Мягкая погода и более высокие запасы природного газа привели к значительному снижению некоторых оптовых цен на энергоносители, но траектория будущих поставок и война России в Украине по-прежнему создают массу рисков.

Напомним, что и в Украине значительное удорожание постигло все потребительские товары повседневного спроса из продуктовой корзины украинца. Больше всего подскочили цены на лук, яйца, бананы и огурцы. Согласно информации Государственной службы статистики, с начала года инфляция в Украине составила 19,5%.