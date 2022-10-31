В Єврозоні інфляція оновила рекорд. Ціни підскочили на понад 10%

Інфляція в Єврозоні оновила історичний максимум, а споживчі ціни підскочили у річному вимірі на 10,7%. Економіка Єврозони втратила минулі темпи, що примусило безліч експертів заявити про побоювання стосовно неминучості рецесії, повідомляє Bloomberg.

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У ІІІ кварталі обсяг виробництва у Єврозоні тим часом знизився до 0,2%, порівнюючи з попередніми трьома місяцями. Це більше, ніж передбачали аналітики. З огляду на те, що енергетична криза продовжує бити по підприємствах та домогосподарствах, очікується, що взимку зростання зміниться падінням. Курс євро знизився на 0,3% – до $0,9937.

Уповільнення зростання в ІІІ кварталі було очевидним в Іспанії та Франції, оскільки бум в індустрії туризму та відпочинку, який спостерігався після пандемії, вже згас.

Як зазначають в агентстві, дані щодо інфляції не надто обнадійливі, у той час як основний показник, як і раніше, визначався цінами на енергію та харчові продукти, базовий показник, що охоплює ці два елементи, також досяг рекордного рівня. Перспективи ж залишаються надзвичайно невизначеними.

М'яка погода й вищі, ніж очікувалося, запаси природного газу привели до значного зниження деяких гуртових цін на енергоносії, але траєкторія майбутніх поставок та війна Росії в Україні, як і раніше, створюють масу ризиків.

Нагадаємо, що і в Україні значне подорожчання спіткало всі споживчі товари повсякденного попиту з продуктового кошика українця. Найбільше підскочили ціни на цибулю, яйця, банани та огірки. Згідно з інформацією від Державної служби статистики, від початку року інфляція в Україні становила 19,5%.