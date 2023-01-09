У Yasno пояснили, чому в Україні поновили відключення світла після новорічних свят

Поновлення відключень електроенергії після новорічних свят пов'язане як з загальним дефіцитом генерації, так і з похолоданням та поновленням роботи певних виробничих потужностей, пояснив на своїй сторінці у Facebook генеральний директор енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко.

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"Власне, все стається так, як ми і говорили: знижується температура на вулиці, росте споживання і кількість аварій. У Києві мали аварійні обмеження і незначно вийшли за графік у деяких районах. Перше: маємо розуміти, що ні генерація, ні мережі нині не в тому стані, щоб працювати без обмежень. І от зараз саме той час, коли у нас на країну є суттєвий дефіцит генерації", - написав він.

За словами Коваленка, значні обмеження має кожна область, і "економлять всі", причому на останніх вихідних (7-8 січня) багато де графіки були вже більш жорсткими.

"Друге. Багато питань: як сталося так, що на Новий рік світло було, а зараз знову відключення. Те, що на Новий рік ми не мали відключень - це результат зусиль енергетиків, які буквально тримали тимчасові схеми у робочому стані. Також була відключена низка виробничих потужностей в цілому по країні, більше електроенергії пішло на населення", - вказав гендиректор Yasno.

Він підкреслив, що енергетикам зараз доводиться тримати баланс між забезпеченням електрикою населення та бізнесу, оскільки без роботи останнього зупиниться економіка.

"Третє. 1-2 січня на вулиці було +11°. Зараз -7°. Ми знаємо, що кожні -5° - це +200 МВт, а отже сьогодні нам для Києва потрібно більше МВт. І ви ніколи не знаєте, який саме мегават призведе до переходу на аварійні відключення", - додав Коваленко.

Крім того, він зазначив, що на електростанціях не зупинялися під час свят і наразі також продовжуються ремонти. Зокрема, зараз на капітальному ремонті знаходиться один енергоблок на Рівненській атомній електростанції.

"І що гірше - до них додаються ще й аварії. Я розумію, що без світла тяжко, особливо, коли на Новий рік воно було кілька діб безперервно. Але зараз ми маємо економити", - підкреслив керівник компанії.

Джерело фото: ua.depositphotos.com