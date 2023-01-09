Споживання електроенергії зростає, можливі аварійні відключення - "Укренерго"

Споживання електроенергії в Україні 9 січня зросло через зниження температури та збільшення споживання промисловістю та бізнесом з початком робочого тижня.

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Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

"У зв’язку з цим для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей України доведені ліміти споживання, які діють з 4:00 до 24:00. Перевищення лімітів призводить до застосування аварійних обмежень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ситуація з електропостачанням у прифронтових регіонах на сході та півдні залишається складною через значні пошкодження електромереж під час бойових дій.

Крім цього, в ніч на 9 січня росіяни обстріляли один з об’єктів генерації на півдні країни.

"Наразі енергосистема не в змозі покрити споживання у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, серед яких і найпотужніша Запорізька АЕС", - додали в "Укренерго".

Нагадаємо, у "Укренерго" повідомляли, що 8 січня українці наростили споживання електроенергії внаслідок стійкої морозної погоди. Це збільшило дефіцит електрики в системі.

Джерело фото: Depositphotos