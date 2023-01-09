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Энергетика
Дата публикации

Потребление электроэнергии растет, возможны аварийные отключения – "Укрэнерго"

Потребление электроэнергии растет, возможны аварийные отключения – "Укрэнерго"
Фото: Depositphotos

Потребление электроэнергии в Украине 9 января выросло из-за снижения температуры и увеличения потребления промышленностью и бизнесом с началом рабочей недели.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"В связи с этим для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей Украины доведены лимиты потребления, действующие с 4:00 до 24:00. Превышение лимитов приводит к применению аварийных ограничений", - говорится в сообщении.

Ситуация с электроснабжением в прифронтовых регионах на востоке и юге остается сложной из-за значительных повреждений электросетей во время боевых действий.

Кроме того, в ночь на 9 января россияне обстреляли один из объектов генерации на юге страны.

"Пока энергосистема не в состоянии покрыть потребление в полном объеме из-за повреждения и оккупации врагом ряда электростанций, производящих электроэнергию, среди которых и самая мощная Запорожская АЭС", - добавили в "Укрэнерго".

Фото 2 — Потребление электроэнергии растет, возможны аварийные отключения – "Укрэнерго"

Напомним, в "Укрэнерго" сообщали, что 8 января украинцы нарастили потребление электроэнергии в результате устойчивой морозной погоды. Это увеличило дефицит электричества в системе.

Источник фото: Depositphotos

Автор:
Нина Комащенко