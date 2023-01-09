В Yasno объяснили, почему в Украине возобновили отключения света после новогодних праздников

Возобновление отключений электроэнергии после новогодних праздников связано как с общим дефицитом генерации, так и с похолоданием и возобновлением работы определенных производственных мощностей, пояснил на своей странице в Facebook генеральный директор энергоснабжающей компании Yasno Сергей Коваленко.

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"Собственно, все происходит так, как мы и говорили: снижается температура на улице, растет потребление и количество аварий. В Киеве были аварийные ограничения и незначительно вышли за график в некоторых районах. Первое: мы должны понимать, что ни генерация, ни сети сейчас не в том состоянии, чтобы работать без ограничений. И вот сейчас именно то время, когда у нас на страну существенный дефицит генерации", - написал он.

По словам Коваленко, значительные ограничения имеет каждая область, и "экономят все", причем на последних выходных (7-8 января) многие графики были уже более более жесткими.

"Второе. Много вопросов: как случилось так, что на Новый год свет был, а сейчас снова отключения. То, что на Новый год мы не имели отключений - это результат усилий энергетиков, которые буквально держали временные схемы в рабочем состоянии. Также был отключен ряд производственных мощностей в целом по стране, и больше электроэнергии ушло на население», – указал гендиректор Yasno.

Он подчеркнул, что энергетикам сейчас приходится держать баланс между обеспечением электричеством населения и бизнеса, поскольку без работы последнего остановится экономика.

"Третье. 1-2 января на улице было +11°. Сейчас -7°. Мы знаем, что каждые -5° - это +200 МВт, а значит сегодня нам для Киева нужно больше МВт. И вы никогда не знаете, какой именно мегаватт приведет к переходу на аварийные отключения", - добавил Коваленко.

Кроме того, он отметил, что на электростанциях не останавливались во время праздников и сейчас также продолжаются ремонты. В частности, сейчас на капитальном ремонте находится один энергоблок на Ровенской атомной электростанции.

"И что хуже – к ним добавляются еще и аварии. Я понимаю, что без света тяжело, особенно, когда на Новый год он был несколько суток непрерывно. Но сейчас мы должны экономить", - подчеркнул руководитель компании.

Источник фото: ua.depositphotos.com