В Украине появились первые местные абрикосы: какие цены

Украинские производители на этой неделе начали предлагать к продаже первые в этом сезоне партии абрикоса. Цены на этот фрукт стартуют от 50 гривен за килограмм.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

По данным ежедневного мониторинга проекта, урожай абрикоса в Украине в этом году будет самым низким за последние 5 лет. Многие садоводы сообщают об утрате урожая в этом сегменте от 50% до 80%. Однако пока на ценах это никак не сказалось, ведь спрос на эту продукцию достаточно низок.

В этом сезоне садоводы начали продажу абрикоса в среднем на две недели позже, чем в прошлом году.

"Абрикос на сегодняшний день предлагается к продаже небольшими партиями по 50-60 грн/кг ($1,37-1,64/кг), что в среднем на 33% дешевле, чем на первые партии данных косточковых годом ранее", - говорится в сообщении.

По информации аналитиков, оптовые компании и розничные сети на сегодняшний день работают преимущественно с импортной продукцией, которая сейчас предлагается на внутреннем рынке в большом количестве.

Местные абрикосы предлагаются в очень маленьком объеме, плоды, как правило, небольшого калибра и часто повреждены разными заболеваниями, что заметно сокращает срок их реализации. Поэтому многие розничные сети в этом сезоне вообще не рассматривают украинских фермеров как поставщиков, акцент будет делаться только на импортную продукцию.

Напомним, также на этой неделе в Украине начался сезон продаж красной и черной смородины. Сейчас украинские садоводы готовы отгружать ягоду по 50-70 грн/кг.

Источник фото: ua.depositphotos.com