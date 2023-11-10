В Украине снижаются цены на томат: в чем причина

Украинские производители вынуждены снижать цены на томат даже при заметном сокращении предложения этой продукции из местных тепличных комбинатов. В настоящее время реализация основных объемов этого овоща осуществляется в пределах 45-60 грн/кг.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Почему дешевеют томаты

По словам участников рынка, подорожание томата, зафиксированное в прошлом месяце, крайне негативно сказалось на темпах сбыта в данном сегменте.

Это впоследствии привело к накоплению на складах этой продукции, качество которой быстро ухудшается.

Какие цены на томаты

На сегодняшний день реализация основных объемов тепличного томата осуществляется в пределах 45-60 грн/кг, что в среднем на 18% дешевле, чем в конце прошлой недели.

"Главной причиной негативного ценового тренда в сегменте тепличных томатов производители называют резкое снижение спроса на эту продукцию, а также качество предлагаемого томата. На этой неделе большинство представителей тепличных комбинатов сообщили о скором завершении сезона местного тепличного томата и предлагают к продаже остаточные партии томатов, качество которых оценивается ниже среднего", – объясняют аналитики.

Они отмечают, что сейчас украинские тепличные комбинаты отгружают помидоры в среднем на 10% дешевле, чем за аналогичный период прошлого года.

"Однако большинство представителей тепличных комбинатов не исключают дальнейшего ценового снижения. По словам производителей, при сохранении текущих темпов сбыта они будут вынуждены снова уступать в цене, чтобы не допустить накопления нереализованной продукции на складах", - прогнозируют аналитики.

Заметим, в течение последней недели в Украине стремительно выросли цены на качественный картофель. На сегодняшний день они колеблются от 8 до 12 гривен за килограмм, что в среднем на 17% выше, чем на предыдущей рабочей неделе.