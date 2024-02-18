Цены на тепличные помидоры в Украине выросли на 14%

Представители оптовых компаний на текущей неделе (12-18 февраля) активно поднимали отпускные цены на импортные томаты до 70-90 грн/кг ($1,84-2,36/кг), что в среднем на 14% дороже, чем неделей ранее.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Они отмечают, что в Украине наблюдается очередное повышение цен в сегменте тепличных помидоров. Поскольку импортные томаты дорожают, то и спрос на них на внутреннем рынке постепенно слабеет. Однако, несмотря на это, импортеры продолжают повышать цены на этот продукт.

Продавцы в свою очередь аргументируют свои действия высокими ценами на тепличные томаты на внутреннем рынке в Турции, откуда в зимний период традиционно осуществляются основные поставки этой продукции на рынок Украины.

Еще одной из причин подорожания томатов, выращенных в теплицах, аналитики называют ограниченное предложение этой продукции на рынке. Как свидетельствуют данные исследования, на сегодняшний день основное предложение на украинском рынке составляет исключительно импортная продукция, поскольку украинские тепличные комбинаты выйдут на рынок с новым оборотом не ранее середины марта.

При этом, как отмечают эксперты, цены на помидоры в Украине сегодня остаются самыми высокими среди всех стран региона мониторинга проекта EastFruit.

Отметим, что в начале февраля цены на импортные помидоры в Украине снизились из-за ослабления спроса со стороны оптовых и розничных компаний, и варьировались от 60 до 80 грн за килограмм.

Добавим, что в конце 2023 года перед новогодними праздниками цены на импортные томаты из Турции составляли 80-90 грн/кг, что в среднем на 21% дороже, чем было в начале декабря.

Также в Украине снизились цены на тепличные огурцы. В конце января продажи этого овоща осуществлялись по 70-100 грн/кг, что в среднем на 10% дешевле, чем было в середине месяца.

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