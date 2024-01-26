- Категория
- Агро
- Дата публикации
-
В Украине дешевеют огурцы: какие цены
В Украине снизились цены на тепличные огурцы На сегодняшний день основные продажи этого овоща производятся по 70-100 грн/кг, что в среднем на 10% дешевле, чем в конце прошлой недели.
Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
По словам экспертов, снижение цен на огурцы обусловлено несколькими факторами.
Как отмечают представители оптовых компаний, заинтересованность покупателей в закупке этой продукции заметно упала, что негативно отразилось на ценах.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"При этом большинство продавцов не успело распродать все имеющиеся запасы данного овоща. Как следствие, качество огурца на складах стремительно ухудшается, что усугубляет ситуацию на рынке и провоцирует ценовое снижение", - отмечают аналитики.
Они объясняют, что именно поэтому продавцы вынуждены были снижать отпускные цены на тепличный огурец, чтобы активизировать темпы сбыта и не допустить накопления на складах больших объемов нереализованной продукции.
По данным мониторинга проекта, на сегодняшний день основные продажи тепличного огурца производятся по 70-100 грн/кг, что в среднем на 10% дешевле, чем в конце прошлой недели.
"При этом качество турецкого огурца, который на сегодняшний день составляет основное предложение на украинском рынке, заметно ухудшилось, что также крайне негативно сказывается на ценах в данном сегменте", - подчеркивают аналитики.
Они отмечают, что, несмотря на существенное удешевление, на сегодняшний день тепличные огурцы в Украине стоят в среднем на 29% дороже, чем за аналогичный период прошлого года.
"При этом операторы рынка отмечают, что предложение данной продукции в местных комбинатах весьма малообъемное, а поставки с внешнего рынка нестабильные. Поэтому они не исключают, что уже на следующей неделе ситуация в сегменте тепличного огурца может измениться", - прогнозируют аналитики.
Напомним, на украинском рынке белокочанной капусты снова наблюдается подъем цен после небольшого периода понижения. Но несмотря на удешевление, белокочанная капуста в Украине продается на 22% дороже, чем в тот же период прошлого года.
Источник фото: ua.depositphotos.com