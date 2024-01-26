В Украине дешевеют огурцы: какие цены

В Украине снизились цены на тепличные огурцы На сегодняшний день основные продажи этого овоща производятся по 70-100 грн/кг, что в среднем на 10% дешевле, чем в конце прошлой недели.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

По словам экспертов, снижение цен на огурцы обусловлено несколькими факторами.

Как отмечают представители оптовых компаний, заинтересованность покупателей в закупке этой продукции заметно упала, что негативно отразилось на ценах.

"При этом большинство продавцов не успело распродать все имеющиеся запасы данного овоща. Как следствие, качество огурца на складах стремительно ухудшается, что усугубляет ситуацию на рынке и провоцирует ценовое снижение", - отмечают аналитики.

Они объясняют, что именно поэтому продавцы вынуждены были снижать отпускные цены на тепличный огурец, чтобы активизировать темпы сбыта и не допустить накопления на складах больших объемов нереализованной продукции.

По данным мониторинга проекта, на сегодняшний день основные продажи тепличного огурца производятся по 70-100 грн/кг, что в среднем на 10% дешевле, чем в конце прошлой недели.

"При этом качество турецкого огурца, который на сегодняшний день составляет основное предложение на украинском рынке, заметно ухудшилось, что также крайне негативно сказывается на ценах в данном сегменте", - подчеркивают аналитики.

Они отмечают, что, несмотря на существенное удешевление, на сегодняшний день тепличные огурцы в Украине стоят в среднем на 29% дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

"При этом операторы рынка отмечают, что предложение данной продукции в местных комбинатах весьма малообъемное, а поставки с внешнего рынка нестабильные. Поэтому они не исключают, что уже на следующей неделе ситуация в сегменте тепличного огурца может измениться", - прогнозируют аналитики.

Напомним, на украинском рынке белокочанной капусты снова наблюдается подъем цен после небольшого периода понижения. Но несмотря на удешевление, белокочанная капуста в Украине продается на 22% дороже, чем в тот же период прошлого года.

Источник фото: ua.depositphotos.com