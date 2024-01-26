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В Україні дешевшають огірки: які наразі ціни
В Україні знизилися ціни на тепличні огірки. На сьогоднішній день основні продажі цього овочу здійснюються по 70-100 грн/кг, що в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.
Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.
За словами експертів, зниження цін на огірки зумовлене одразу кількома факторами.
Як зазначають представники оптових компаній, зацікавленість покупців у закупівлі цієї продукції помітно впала, що негативно позначилося на цінах.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
"При цьому більшість продавців не встигла розпродати всі наявні запаси даного овочу. Як наслідок, якість огірка на складах стрімко погіршується, що посилює ситуацію на ринку і також провокує цінове зниження", - зауважують аналітики.
Вони пояснюють, що саме тому продавці були змушені знижувати відпускні ціни на тепличний огірок, щоб активізувати темпи збуту і не допустити накопичення на складах великих обсягів нереалізованої продукції.
За даними моніторингу проекту, на сьогоднішній день основні продажі тепличного огірка здійснюються по 70-100 грн/кг, що в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.
"При цьому якість турецького огірка, який на сьогоднішній день складає основну пропозицію на українському ринку, помітно погіршилася, що вкрай негативно позначається на цінах у даному сегменті", - підкреслюють аналітики.
Вони зауважують, що незважаючи на суттєве здешевлення, на сьогоднішній день тепличні огірки в Україні коштують у середньому на 29% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.
"При цьому оператори ринку зазначають, що пропозиція цієї продукції в місцевих комбінатах дуже малооб'ємна, а постачання із зовнішнього ринку нестабільні. Тому вони не відкидають, що вже наступного тижня ситуація в сегменті тепличного огірка може змінитися", - прогнозують аналітики.
Нагадаємо, на українському ринку білокачанної капусти знову спостерігається підйом цін після невеликого періоду зниження. Але незважаючи на здешевлення, на даний момент білокачанна капуста в Україні продається на 22% дорожче, ніж у той же період минулого року.
Джерело фото: ua.depositphotos.com