Ціни на тепличні помідори в Україні зросли на 14%

Представники оптових компаній на поточному тижні (12-18 лютого) активно підіймали відпускні ціни на імпортні томати до 70-90 грн/кг ($1,84-2,36/кг), що в середньому на 14% дорожче, ніж тижнем раніше.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Вони відзначають, що в Україні спостерігається чергове підвищення цін у сегменті тепличних помідорів. Оскільки імпортні томати дорожчають, то і попит на них на внутрішньому ринку поступово слабшає. Однак незважаючи на це, імпортери продовжують підвищувати ціни на цей продукт.

Продавці, своєю чергою, аргументують свої дії високими цінами на тепличні томати на внутрішньому ринку в Туреччині, звідки в зимовий період традиційно здійснюються основні поставки цієї продукції на ринок України.

Ще однією з причин подорожчання томатів, вирощених у теплицях, аналітики називають обмежену пропозицію цієї продукції на ринку. Як свідчать дані дослідження, на сьогодні основну пропозицію на українському ринку становить винятково імпортна продукція, оскільки українські тепличні комбінати вийдуть на ринок із новим оборотом не раніше середини березня.

При цьому, як зазначають експерти, ціни на тепличні помідори в Україні сьогодні залишаються найвищими серед усіх країн регіону моніторингу проєкту EastFruit.

Зазначимо, що на початку лютого ціни на імпортні помідори в Україні знизилися через ослаблення попиту з боку оптових та роздрібних компаній і варіювалися від 60 до 80 грн за кілограм.

Додамо, що в кінці 2023 року перед новорічними святами ціни на імпортні томати з Туреччини становили 80-90 грн/кг, що в середньому на 21% дорожче, ніж було на початку грудня.

Також в Україні знизилися ціни на тепличні огірки. На кінець січня продажі цього овочу здійснювались по 70-100 грн/кг, що в середньому на 10% дешевше, ніж було в середині місяця.

Фото: ua.depositphotos.com