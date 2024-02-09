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Ціни на помідори в Україні знижуються: в чому причина
Ціни на імпортні томати з Туреччини в Україні продовжують знижуватися через слабкий попит з боку оптових та роздрібних компаній.
Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit
Наразі ціни на турецькі томати варіюються від 60 до 80 грн за кілограм, що на 17% нижче порівняно з показниками кінця минулого тижня.
Повідомляється, що попри значну пропозицію імпортних томатів на ринку, попит на них все одно залишається обмеженим, що спонукає продавців знижувати ціни для стимулювання продажів.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
На даний момент ціни на імпортні томати в Україні на 10% нижчі, ніж минулоріч у цей же період. Ключові гравці ринку вказують, що якщо збут продукції не активізується, подальше зниження цін можливе до кінця лютого.
Згідно з повідомленням, збільшення постачання томатів з Туреччини призвело до надлишку пропозиції, тоді як активність покупців продовжувала слабшати, викликаючи перенасичення складських запасів непроданими томатами.
Додамо, що в кінці минулого року перед новорічними святами ціни на імпортні томати з Туреччини становили 80-90 грн/кг, що в середньому на 21% дорожче, ніж було на початку грудня.
Зазначимо, що в Україні знизилися ціни на тепличні огірки. На кінець січня продажі цього овочу здійснюються по 70-100 грн/кг, що в середньому на 10% дешевше, ніж в середині місяця..