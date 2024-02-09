Ціни на помідори в Україні знижуються: в чому причина

Ціни на імпортні томати з Туреччини в Україні продовжують знижуватися через слабкий попит з боку оптових та роздрібних компаній.

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Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit

Наразі ціни на турецькі томати варіюються від 60 до 80 грн за кілограм, що на 17% нижче порівняно з показниками кінця минулого тижня.

Повідомляється, що попри значну пропозицію імпортних томатів на ринку, попит на них все одно залишається обмеженим, що спонукає продавців знижувати ціни для стимулювання продажів.

На даний момент ціни на імпортні томати в Україні на 10% нижчі, ніж минулоріч у цей же період. Ключові гравці ринку вказують, що якщо збут продукції не активізується, подальше зниження цін можливе до кінця лютого.

Згідно з повідомленням, збільшення постачання томатів з Туреччини призвело до надлишку пропозиції, тоді як активність покупців продовжувала слабшати, викликаючи перенасичення складських запасів непроданими томатами.

Додамо, що в кінці минулого року перед новорічними святами ціни на імпортні томати з Туреччини становили 80-90 грн/кг, що в середньому на 21% дорожче, ніж було на початку грудня.

Зазначимо, що в Україні знизилися ціни на тепличні огірки. На кінець січня продажі цього овочу здійснюються по 70-100 грн/кг, що в середньому на 10% дешевше, ніж в середині місяця..