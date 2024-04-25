В Украине ощутимо снизились цены на тепличные помидоры

В Украине на текущей неделе заметно снизилась цена на тепличные томаты - на сегодняшний день основные продажи местных помидоров производятся в пределах 90-120 грн/кг ($2,28-3,04/кг), что в среднем на 20% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Участники рынка связывают это с сезонным увеличением предложения по местным теплицам, в то время как спрос на эту продукцию заметно снизился.

"Представители украинских тепличных комбинатов также отмечали полное отсутствие спроса на свою продукцию, тогда как предложение томата из местных хозяйств заметно увеличилось. В сложившихся условиях производители вынуждены были пересмотреть цены в сторону снижения", - говорят эксперты.

Так, на сегодняшний день основные продажи местного томата производятся в пределах 90-120 грн/кг ($2,28-3,04/кг), что в среднем на 20% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Аналитики сообщают, что на украинском рынке также присутствовали импортные томаты производства Турции. Предложение импортной продукции по-прежнему оставалось малочисленным, однако из-за снижения спроса продавцы вынуждены были идти на уступки покупателям и также снижать цены на турецкий томат. До конца рабочей недели импортный помидор предлагался к продаже от 75 грн/кг ($1,90/кг), что в среднем на 16% дешевле, чем неделей ранее.

При этом эксперты отмечают, что на сегодняшний день местный томат в Украине поступает в продажу в среднем на 34% дороже, чем в конце апреля 2023 года. Большинство операторов рынка склонны считать, что понижательный ценовой тренд в данном сегменте будет превалировать на рынке и на следующей неделе.

Напомним, на прошлой неделе тепличные помидоры из местных комбинатов предлагались для продажи по 120-140 грн/кг. В то же время турецкие томаты стоили в диапазоне 70-80 грн/кг.

Цены на овощи в Украине

Украинские фермеры вынуждены снижать цены на картофель. В середине апреля оптовые цены на овощ в Украине опустились до 12-17 грн/кг, что в среднем на 14% дешевле, чем в конце первой декады месяца.

Также украинские фермеры начали повышать цены на белокочанную капусту прошлогоднего урожая. Причиной роста цен сезонное уменьшение количества этого овоща на рынке на фоне высокого спроса.

Зато начали снижаться отпускные цены на столовую свеклу, поскольку спрос на нее также упал. В первой декаде апреля свеклу в украинских хозяйствах продавали по 8-14 грн/кг.

Также на украинском рынке снижаются цены на морковь – из-за того, что фермеры активно распродают запасы данной продукции из хранилищ. Отгрузка этой продукции велась уже по 7-10 грн/кг.

Впервые с начала 2024 года в Украине начали снижаться цены на лук. Его продают от 8 до 14 грн за килограмм.

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