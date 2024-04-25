В Україні відчутно знизились ціни на тепличні помідори

В Україні на поточному тижні помітно знизилася ціна на тепличні томати - на сьогоднішній день основні продажі місцевих помідорів проводяться в межах 90-120 грн/кг ($2,28-3,04/кг), що в середньому на 20% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Учасники ринку пов'язують це із сезонним збільшенням пропозиції з місцевих теплиць, тоді як попит на цю продукцію помітно знизився.

"Представники українських тепличних комбінатів також наголошували на повній відсутності попиту на свою продукцію, тоді як пропозиція томату з місцевих господарств помітно збільшилася. В умовах, що склалися, виробники змушені були переглянути ціни у бік зниження", - кажуть експерти.

Так, на сьогоднішній день основні продажі місцевого томату проводяться в межах 90-120 грн/кг ($2,28-3,04/кг), що в середньому на 20% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Аналітики повідомляють, що на українському ринку також були присутні й імпортні томати виробництва Туреччини. Пропозиція імпортної продукції, як і раніше, залишалася нечисленною, проте через зниження попиту продавці змушені були йти на поступки покупцям і також знижувати ціни на турецький томат. До кінця робочого тижня імпортний томат пропонувався до продажу від 75 грн/кг ($1,90/кг), що в середньому на 16% дешевше, ніж тижнем раніше.

При цьому експерти зауважують, що на сьогоднішній день місцевий томат в Україні надходить у продаж все ж таки в середньому на 34% дорожче, ніж наприкінці квітня 2023 року. Більшість операторів ринку схильні вважати, що знижувальний ціновий тренд у даному сегменті переважатиме на ринку і на наступному тижні.

Нагадаємо, на минулому тижні тепличні помідори з місцевих комбінатів пропонувались до продажу по 120-140 грн/кг. Натомість турецькі томати коштували у діапазоні 70-80 грн/кг.

Ціни на овочі в Україні

Українські фермери змушені знижувати ціни на картоплю. В середині квітня оптові ціни на цей овоч в Україні опустилися до 12-17 грн/кг, що в середньому на 14% дешевше, ніж наприкінці першої декади місяця.

Також українські фермери почали підвищувати ціни на білокачанну капусту минулорічного врожаю. Причиною зростання цін є сезонне зменшення кількості цього овочу на ринку на тлі високого попиту.

Натомість почали знижуватись відпускні ціни на столові буряки, оскільки попит на них також досить впав. В першій декаді квітня буряк в українських господарствах продавали по 8-14 грн/кг.

Також на українському ринку знижуються ціни на моркву - через те, що фермери активно розпродають запаси даної продукції зі сховищ. Відвантаження цієї продукції велися вже по 7-10 грн/кг.

Вперше з початку 2024 року в Україні почали знижуватися ціни на цибулю. Її продають від 8 до 14 грн за кілограм.

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