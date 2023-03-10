Враг запустил информационную атаку касательно обороны Бахмута: в Минобороны рассказали детали

Российская пропагандистская машина запустила очередную информационную атаку касательно одной из самых горячих точек фронта - Бахмута. Хотят посеять недоверие к военному руководству Украины.

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О российских вбросах сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По словам Маляр, враг запускает большое количество якобы инсайдерской информации о том, что украинское военно-политическое руководство якобы не может прийти к соглашению по поводу обороны Бахмута. На самом деле – это фейк.

Как и то, что Президент Владимир Зеленский, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский якобы имеют разные позиции по Бахмуту. В действительности в вопросе обороны города военно-политическое руководство едино, - заверила Маляр.

Также заместитель министра обороны призвала украинцев не верить в фейки, направленные на дискредитацию командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. А также не искать политических подтекстов в военных решениях.

Отдельной информационной манипуляцией противника является попытка показать, якобы Кремль бережет своих воинов, в отличие от украинского командования. Чтобы понять, что все наоборот, достаточно посмотреть на статистику потерь, – говорит Маляр. Так, по оценкам разведки НАТО, российские оккупанты потеряли в боях за Бахмут в пять раз больше солдат, чем украинские защитники.

"Цель распространения такой информации - посеять в нашем обществе дискуссию о том, стоит ли защищать Бахмут. Делают они это путем вбросов о неважности этого направления. Но, учитывая, сколько информационных усилий и ресурсов они в этом задействовали - именно они считают это направление стратегическим", - заявила заместитель министра.

Кроме того, такой информатакой враг стремится посеять сомнение и недоверие к военным решениям и самим людям, которые их принимают.

"В эту ловушку наше демократическое общество всегда попадает. Но во время войны мы должны просто доверять решениям военных. Это их ответственность", – резюмировала Маляр.

Напомним, в отчете Института изучения войны (ISW) говорится, что у страны-агрессора РФ, вероятно, нет достаточного количества ресурсов, чтобы продолжать наступление в случае захвата Бахмута. По мнению аналитиков, российские войска вряд ли быстро совершат прорыв за Бахмут, если и захватят город.