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Оккупационные "власти" Крыма готовят пути эвакуации, - ЦНС
Россияне готовятся к бегству из временно оккупированного Крыма. Планы эвакуации для своих сотрудников начали формировать оккупационные "администрации".
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
По данным ЦНС, оккупанты уже составляют списки работников оккупационных "администраций" и их семей, подлежащих первоочередной эвакуации.
В некоторых городах такие списки уже сформированы и даже утверждены. В частности, списки семей, которые нужно вывезти в первую очередь, готовы в Красноперекопске.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Такие действия окупантов свидетельствуют о том, что они не считают, что "Россия здесь навсегда", как заявляет кремлевская пропаганда, и не преследуют цель задерживаться в Украине надолго", - говорится в сообщении ЦНС.
В Центре национального сопротивления добавили, что российские захватчики продолжают мародерство на захваченных территориях и эксплуатацию украинских промышленных мощностей.
Напомним, еще в феврале в украинской разведке заявляли, что в Кремле понимают неизбежность деоккупации Крыма. Оккупационные "власти" готовятся к украинской операции по освобождению полуострова и издали "решение об установлении высокого (желтого) уровня террористической опасности". Туда стягивают войска и строят оборонительные сооружения.
После деоккупации Крыма для обеспечения государственного управления на полуострове будет необходимо создать, по меньшей мере, местные военные или военно-гражданские администрации и привлечь почти 50 тыс. кадровых работников. Об этом заявила постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.