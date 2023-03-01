"Это должна решать Украина", - Столтенберг о силовом возвращении Крыма

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что война должна завершиться за столом переговоров. Однако условия должны диктовать украинцы.

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Об этом Генсек рассказал в интервью литовскому LRT. Журналистка напомнила, что Альянс и лично Столтенберг неоднократно говорили о необходимости возвращения Украины к международно признанным границам. Она уточнила, означает ли это, что Крым должен вернуться военным путем.

"Наша задача - поддержать Украину, потому что мы знаем: то, что происходит за столом переговоров, неотделимо от того, что происходит на поле боя. Если мы хотим мирного решения для Украины, то лучший способ добиться этого - оказать военную поддержку. Затем Украина сама решит, какие условия для нее приемлемы", – ответил он.

Ответил Столтенберг и на вопрос журналистки касательно вероятности повторного российского наступления. По данным разведки НАТО, новое наступление особенно ощутимо в районе Бахмута. Там продолжаются ожесточенные бои и фиксируются большие потери.

"Мы видим, что Россия постоянно готовится к еще большей войне, к новым наступательным операциям - мобилизует больше войск, приобретает больше оружия, увеличивает его производство. Мы также видим, как она укрепляет связи с другими авторитарными режимами, такими как Иран и Северная Корея", – констатирует Генсек.

Однако Путин допустил два стратегических просчета, когда вторгся в Украину, – говорит Столтенберг. Президент РФ недооценил мужество украинцев и решительность партнеров.

Напомним, в конце февраля Украина, Европейский Союз и НАТО договорились о координации производства вооружения для нужд воюющей Украины.