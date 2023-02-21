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Україна, ЄС та НАТО домовились про координацію виробництва озброєння для України

Україна, ЄС та НАТО домовились про координацію виробництва озброєння для України

Україна Європейський Союз та Організація північноатлантичного договору (НАТО) домовились про координацію виробництва озброєння для потреб воюючої України. Про це в Twitter написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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Перші переговори Україна-ЄС-НАТО на високому рівні. Разом з Ієном Столтенбергом та Жозепом Боррелем ми погодилися запустити координаційний механізм, який об’єднує наші оборонні галузі, постачальників і уряди. Більше допомоги в безпеці для України, більш стабільне виробництво, швидші поставки.

Нагадаємо, на тлі візиту американського президента Джозефа Байдена США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $460 млн. Також ще $10 млн виділяють на надання екстреної допомоги для української енергетичної інфраструктури.

Автор:
Степан Крьока