Україна, ЄС та НАТО домовились про координацію виробництва озброєння для України

Україна Європейський Союз та Організація північноатлантичного договору (НАТО) домовились про координацію виробництва озброєння для потреб воюючої України. Про це в Twitter написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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Перші переговори Україна-ЄС-НАТО на високому рівні. Разом з Ієном Столтенбергом та Жозепом Боррелем ми погодилися запустити координаційний механізм, який об’єднує наші оборонні галузі, постачальників і уряди. Більше допомоги в безпеці для України, більш стабільне виробництво, швидші поставки.

First high-level Ukraine-EU-NATO talks. Together with @JensStoltenberg and @JosepBorrellF we agreed to launch a coordination mechanism linking our defense industries, procurers, and governments. More security assistance for Ukraine, more sustainable production, faster deliveries. pic.twitter.com/o8N8Ez0Kdh — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 21, 2023

Нагадаємо, на тлі візиту американського президента Джозефа Байдена США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $460 млн. Також ще $10 млн виділяють на надання екстреної допомоги для української енергетичної інфраструктури.