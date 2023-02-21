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Україна, ЄС та НАТО домовились про координацію виробництва озброєння для України
Україна Європейський Союз та Організація північноатлантичного договору (НАТО) домовились про координацію виробництва озброєння для потреб воюючої України. Про це в Twitter написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Перші переговори Україна-ЄС-НАТО на високому рівні. Разом з Ієном Столтенбергом та Жозепом Боррелем ми погодилися запустити координаційний механізм, який об’єднує наші оборонні галузі, постачальників і уряди. Більше допомоги в безпеці для України, більш стабільне виробництво, швидші поставки.
Нагадаємо, на тлі візиту американського президента Джозефа Байдена США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $460 млн. Також ще $10 млн виділяють на надання екстреної допомоги для української енергетичної інфраструктури.