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Украина, ЕС и НАТО договорились о координации производства вооружения для Украины
Украина Европейский Союз и Организация Североатлантического договора (НАТО) договорились о координации производства вооружения для нужд воюющей Украины. Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Первые переговоры Украина-ЕС-НАТО на высоком уровне. Вместе с Иеном Столтенбергом и Жозепом Боррелем мы согласились запустить координационный механизм, объединяющий наши оборонные отрасли, поставщиков и правительства. Больше помощи в безопасности для Украины, более стабильное производство, более быстрые поставки.
Напомним, на фоне визита американского президента Джозефа Байдена США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $460 млн. Также еще $10 млн выделяют на предоставление экстренной помощи для украинской энергетической инфраструктуры.