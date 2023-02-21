Украина, ЕС и НАТО договорились о координации производства вооружения для Украины

Украина Европейский Союз и Организация Североатлантического договора (НАТО) договорились о координации производства вооружения для нужд воюющей Украины. Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Первые переговоры Украина-ЕС-НАТО на высоком уровне. Вместе с Иеном Столтенбергом и Жозепом Боррелем мы согласились запустить координационный механизм, объединяющий наши оборонные отрасли, поставщиков и правительства. Больше помощи в безопасности для Украины, более стабильное производство, более быстрые поставки.

First high-level Ukraine-EU-NATO talks. Together with @JensStoltenberg and @JosepBorrellF we agreed to launch a coordination mechanism linking our defense industries, procurers, and governments. More security assistance for Ukraine, more sustainable production, faster deliveries. pic.twitter.com/o8N8Ez0Kdh — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 21, 2023

Напомним, на фоне визита американского президента Джозефа Байдена США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $460 млн. Также еще $10 млн выделяют на предоставление экстренной помощи для украинской энергетической инфраструктуры.