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Столтенберг ждет Зеленского на Вильнюсском саммите: обещает долгосрочную поддержку Украине
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит Альянса, который состоится в июле в Вильнюсе. Генсек анонсирует, что встреча может стать исторической.
Об этом политик рассказал в интервью литовскому LRT .
"Я пригласил президента Зеленского принять участие в саммите НАТО в Вильнюсе. Я твердо верю, что это будет сильным знаком нашей солидарности, поддержки, которую союзники оказывают Украине, и я надеюсь, что господин Зеленский сможет присутствовать. Конечно, это будет зависеть от ситуации в Украине, которая все еще находится в разгаре войны", - отметил Генсек.
Столтенберг надеется, что встреча в Вильнюсе продемонстрирует единство Североатлантического союза в поддержке Украины.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"На этой неделе я разговаривал с президентом Науседой в Варшаве, и мы оба присутствовали на встрече с президентом Джо Байденом и "бухарестской девяткой" - союзниками по восточному флангу... Я надеюсь, что мы договоримся о новых шагах и мерах, о долгосрочной поддержке Украины, о расширении нашего партнерства с Альянсом", - сказал он.
Рассказал Столтенберг и об обновленных региональных планах, призванных укрепить оборону стран Балтии. По его словам, самое главное - иметь достаточно сил высокой боеготовности, которые при необходимости можно быстро перебросить.
Кроме того, на Вильнюсском саммите лидеры намерены согласовать новую модель инвестиций в оборону. Предполагается, что страны будут выделять на защиту своих границ не менее 2% ВВП.
Напомним, ранее посол Украины в Литве Петр Бешта заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский намерен лично посетить саммит НАТО в Вильнюсе. Глава государства только два раза выезжал из Украины с тех пор, как Россия начала полномасштабную войну.