Зеленський планує особисто відвідати саміт НАТО, який відбудеться у Вільнюсі

Президент України Володимир Зеленський має намір особисто відвідати саміт Організації Північноатлантичного договору (НАТО), який відбудеться у Вільнюсі в липні 2023 року.

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Про це повідомив місцевому виданню BNS посол України в Литві Петро Бешта, передає The Guardian.

"Ми це плануємо" — сказав про візит Зеленського посол.

Відомо, що канцелярія президента Литви проінформувала, що у Вільнюському саміті 11-12 липня візьмуть участь більшість лідерів альянсу, включаючи президента США Джозефа Байдена.

Президент України лише два рази виїжджав із України, з того часу, як Росія розпочала повномасштабну війну.

Під час останньої поїздки — до ЄС — український президент взяв участь у саміті лідерів ЄС. В рамках цього ж туру, за підсумками візиту президента до Великобританії Україна має отримати сильний, за оцінкою голови держави, пакет військової допомоги. Прем’єр-міністр Ріші Сунак вже доручив міністру оборони Бену Воллесу визначити, які літаки країна потенційно може надати Україні.

Крім того, у Парижі український лідер закликав Макрона та Шольца надати Україні далекобійну зброю та літаки. До цього очільник держави здійснив єдину поїздку за кордон майже за рік війни, відвідавши Вашингтон у грудні. Водночас тоді Зеленський по дорозі назад завітав до Польщі.