Зеленский планирует лично посетить саммит НАТО, который состоится в Вильнюсе

Президент Украины Владимир Зеленский намерен лично посетить саммит Организации Североатлантического договора (НАТО), который пройдет в Вильнюсе в июле 2023 года.

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Об этом сообщил местному изданию BNS посол Украины в Литве Петр Бешта, передает The Guardian.

"Мы это планируем" - сказал о визите Зеленского посол.

Известно, что канцелярия президента Литвы проинформировала, что в Вильнюсском саммите 11-12 июля примет участие большинство лидеров альянса, включая президента США Джозефа Байдена.

Президент Украины только два раза уезжал из Украины с тех пор, как Россия начала полномасштабную войну.

Во время последней поездки в ЕС украинский президент принял участие в саммите лидеров ЕС. В рамках этого же тура, по итогам визита президента в Великобританию, Украина должна получить сильный, по оценке главы государства, пакет военной помощи. Премьер-министр Риши Сунак уже поручил министру обороны Бену Уоллесу определить, какие самолеты страна потенциально может предоставить Украине.

Кроме того, в Париже украинский лидер призвал Макрона и Шольца предоставить Украине дальнобойное оружие и самолеты. До этого глава государства совершил только одну поездку за границу почти за год войны, посетив Вашингтон в декабре. В то же время тогда Зеленский на обратном пути посетил Польшу.