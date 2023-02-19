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Премьер Великобритании ожидает, что НАТО до июля разработает гарантии безопасности для Украины

Премьер Великобритании ожидает, что НАТО до июля разработает гарантии безопасности для Украины

Союзники по НАТО должны завершить разработку гарантий безопасности для Украины, когда лидеры альянса встретятся на саммите в Вильнюсе в июле.

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Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак в интервью Bloomberg.

Сунак поддержал идею вступления Украины в НАТО и настаивает на том, что для этого должен быть разработан план обеспечения безопасности страны.

"Нам нужно подумать о том, как в будущем мы будем защищать безопасность Украины. Это разговор, который мы уже должны начать, потому что саммит в Вильнюсе – хорошее место для его завершения", - сказал британский премьер.

Отмечается, что лидеры стран НАТО встретятся 11 и 12 июля в столице Литвы.

Сунак также призвал союзников Украины направить больше артиллерии, дальнобойного оружия, танков и систем ПВО, чтобы отразить российское вторжение, заявив, что война достигла переломного момента и Киев может получить решающее преимущество, если ему дадут правильное оружие.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что западные партнеры планируют в этом году предоставить Украине гарантии, которые должны защитить государство в его противостоянии с Российской Федерацией.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявлял, что вместе с литовским коллегой Гитанасом Науседой будет лоббировать предоставление Украине гарантий безопасности со стороны НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что рассчитывает на вступление Украины в Европейский Союз за два года, а в НАТО – после победы в войне с Россией.

Автор:
Нина Комащенко