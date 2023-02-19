Премьер Великобритании ожидает, что НАТО до июля разработает гарантии безопасности для Украины

Союзники по НАТО должны завершить разработку гарантий безопасности для Украины, когда лидеры альянса встретятся на саммите в Вильнюсе в июле.

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Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак в интервью Bloomberg.

Сунак поддержал идею вступления Украины в НАТО и настаивает на том, что для этого должен быть разработан план обеспечения безопасности страны.

"Нам нужно подумать о том, как в будущем мы будем защищать безопасность Украины. Это разговор, который мы уже должны начать, потому что саммит в Вильнюсе – хорошее место для его завершения", - сказал британский премьер.

Отмечается, что лидеры стран НАТО встретятся 11 и 12 июля в столице Литвы.

Сунак также призвал союзников Украины направить больше артиллерии, дальнобойного оружия, танков и систем ПВО, чтобы отразить российское вторжение, заявив, что война достигла переломного момента и Киев может получить решающее преимущество, если ему дадут правильное оружие.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что западные партнеры планируют в этом году предоставить Украине гарантии, которые должны защитить государство в его противостоянии с Российской Федерацией.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявлял, что вместе с литовским коллегой Гитанасом Науседой будет лоббировать предоставление Украине гарантий безопасности со стороны НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что рассчитывает на вступление Украины в Европейский Союз за два года, а в НАТО – после победы в войне с Россией.