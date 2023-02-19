Прем'єр Великобританії очікує, що НАТО до липня розробить гарантії безпеки для України

Союзники по НАТО мають завершити розробку гарантій безпеки для України, коли лідери альянсу зустрінуться на саміті у Вільнюсі у липні.

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Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак в інтерв'ю Bloomberg.

Сунак підтримав ідею вступу України до НАТО і наполягає на тому, що до цього має бути розроблений план забезпечення безпеки країни.

"Нам потрібно подумати про те, як у майбутньому ми захищатимемо безпеку України. Це розмова, яку ми вже маємо розпочати, бо саміт у Вільнюсі – гарне місце для його завершення", - сказав британський прем'єр.

Зазначається, що лідери країн НАТО зустрінуться 11 та 12 липня у столиці Литви.

Сунак також закликав союзників України направити більше артилерії, далекобійної зброї, танків та систем ППО, щоб відбити російське вторгнення, заявивши, що війна досягла переломного моменту, і Київ може отримати вирішальну перевагу, якщо йому дадуть правильну зброю.

Раніше прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що західні партнери планують цього року надати Україні гарантії, які мають захистити державу у її протистоянні з Російською Федерацією.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що разом з литовським колегою Гітанасом Науседою лобіюватиме надання Україні гарантій безпеки з боку НАТО.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що розраховує на вступ України до Європейського Союзу за два роки, а до НАТО - після перемоги у війні з Росією.