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Прем'єр Великобританії очікує, що НАТО до липня розробить гарантії безпеки для України

Прем'єр Великобританії очікує, що НАТО до липня розробить гарантії безпеки для України

Союзники по НАТО мають завершити розробку гарантій безпеки для України, коли лідери альянсу зустрінуться на саміті у Вільнюсі у липні.

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Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак в інтерв'ю Bloomberg.

Сунак підтримав ідею вступу України до НАТО і наполягає на тому, що до цього має бути розроблений план забезпечення безпеки країни.

"Нам потрібно подумати про те, як у майбутньому ми захищатимемо безпеку України. Це розмова, яку ми вже маємо розпочати, бо саміт у Вільнюсі – гарне місце для його завершення", - сказав британський прем'єр.

Зазначається, що лідери країн НАТО зустрінуться 11 та 12 липня у столиці Литви.

Сунак також закликав союзників України направити більше артилерії, далекобійної зброї, танків та систем ППО, щоб відбити російське вторгнення, заявивши, що війна досягла переломного моменту, і Київ може отримати вирішальну перевагу, якщо йому дадуть правильну зброю.

Раніше прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що західні партнери планують цього року надати Україні гарантії, які мають захистити державу у її протистоянні з Російською Федерацією. 

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що разом з литовським колегою Гітанасом Науседою лобіюватиме надання Україні гарантій безпеки з боку НАТО.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що розраховує на вступ України до Європейського Союзу за два роки, а до НАТО - після перемоги у війні з Росією.

Автор:
Ніна Комащенко