Зеленский прибыл в Брюссель

Президент Украины Владимир Зеленский 9 февраля прибыл в Брюссель, где он примет участие в саммите лидеров ЕС.

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Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

"Добро пожаловать в Брюссель, уважаемый Владимир Зеленский. Сердце европейской семьи, к которой принадлежит Украина. Мы будем поддерживать Украину на каждом шаге в наш Союз", - написала фон дер Ляен.

По предварительной информации, Зеленский прибыл вместе с французским коллегой Эммануэлем Макроном. С которым уже встретился в Париже накануне.

Украинский лидер имеет четыре ключевых запроса к европейским политикам, которые будут присутствовать на саммите. Во время саммита он намерен встретиться с как можно большим количеством своих коллег лицом к лицу. Его цель – договориться о поставках "большего количества оружия" для борьбы с российскими оккупантами и быстро начать переговоры о членстве в ЕС.

По итогам визита президента в Великобританию, Украина должна получить сильный, по оценке главы государства, пакет военной помощи. Премьер-министр Риши Сунак уже поручил министру обороны Бену Уоллесу определить, какие самолеты страна потенциально может предоставить Украине.

Кроме того, в Париже украинский лидер призвал Макрона и Шольца предоставить Украине дальнобойное оружие и самолеты.