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Зеленский прилетел в Париж на встречу с Макроном и Шольцом (ФОТО, ВИДЕО)

Зеленский прилетел в Париж на встречу с Макроном и Шольцом (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: Twitter BFMTV

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 8 февраля прибыл в Париж на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.

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Об этом сообщает BFMTV.

Макрон, Шольц и Зеленский встретились у входа в Елисейский дворец.

Фото 2 — Зеленский прилетел в Париж на встречу с Макроном и Шольцом (ФОТО, ВИДЕО)

Зеленский отправился во Францию после визита в Великобританию. Там он провел встречи с британским премьер-министром Риши Сунаком и королем Великобритании Чарльзом ІІІ.

Напомним, Зеленский 8 февраля совершил свой первый визит в Великобританию после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Президент выступил перед депутатами парламента в Вестминстерском дворце. Во время своего выступления глава государства ясно дал понять, что Украина ждет от британских коллег истребители.

Автор:
Нина Комащенко