- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Зеленский прилетел в Париж на встречу с Макроном и Шольцом (ФОТО, ВИДЕО)
Президент Украины Владимир Зеленский вечером 8 февраля прибыл в Париж на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.
Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.Поддержать delo.ua
Об этом сообщает BFMTV.
Макрон, Шольц и Зеленский встретились у входа в Елисейский дворец.
Зеленский отправился во Францию после визита в Великобританию. Там он провел встречи с британским премьер-министром Риши Сунаком и королем Великобритании Чарльзом ІІІ.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, Зеленский 8 февраля совершил свой первый визит в Великобританию после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.
Президент выступил перед депутатами парламента в Вестминстерском дворце. Во время своего выступления глава государства ясно дал понять, что Украина ждет от британских коллег истребители.