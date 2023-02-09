Зеленський прибув до Брюсселя

Президент України Володимир Зеленський 9 лютого прибув до Брюсселя, де він прийме участь у саміті лідерів ЄС.

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Про це в повідомила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ласкаво просимо до Брюсселя, шановний Володимире Зеленський. Серце європейської родини, до якої належить Україна. Ми підтримуватимемо Україну на кожному кроці до нашого Союзу", - написала фон дер Ляєн.

За попередньою інформацією, Зеленський прибув разом з французьким колегою Еммануелем Макроном. З яким вже мав зустріч в Парижі напередодні.

Український лідер має чотири ключові запити до європейських політиків, які будуть присутні на саміті. Під час саміту він має намір зустрітися з якомога більшою кількістю своїх колег віч-на-віч. Його ціль — домовитися про поставки більшої кількості зброї для боротьби з російськими окупантами та швидко розпочати переговори про членство в ЄС.

За підсумками візиту президента до Великобританії Україна має отримати сильний, за оцінкою голови держави, пакет військової допомоги. Прем’єр-міністр Ріші Сунак вже доручив міністру оборони Бену Воллесу визначити, які літаки країна потенційно може надати Україні.

Крім того, у Парижі український лідер закликав Макрона та Шольца надати Україні далекобійну зброю та літаки.