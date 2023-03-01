Столтенберг чекає Зеленського на Вільнюському саміті: обіцяє довгострокову підтримку Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запросив президента України Володимира Зеленського на саміт Альянсу, який відбудеться у липні у Вільнюсі. Генсек анонсує, що зустріч може стати історичною.

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Про це політик розповів у інтерв'ю литовському LRT.

"Я запросив президента Зеленського взяти участь у саміті НАТО у Вільнюсі. Я твердо вірю, що це буде сильним знаком нашої солідарності, підтримки, яку союзники надають Україні, і я сподіваюся, що пан Зеленський зможе бути присутнім. Звичайно, це залежатиме від ситуації в Україні, яка все ще у розпалі війни", - зауважив Генсек.

Столтенберг сподівається, що зустріч у Вільнюсі продемонструє єдинство Альянсу у підтримці України.

"Цього тижня я розмовляв з президентом Науседою у Варшаві, і ми обидва були на зустрічі з президентом Джо Байденом і "бухарестською дев'яткою" - союзниками по східному флангу... Я сподіваюся, що ми домовимося про нові кроки та заходи, про довгострокову підтримку України, про розширення нашого партнерства з Альянсом", - сказав він.

Розповів Столтенберг і про оновлені регіональні плани, покликані укріпити оборону країн Балтії. За його словами, найголовніше - мати вдосталь сил високої боєготовності, які за потреби можна швидко перекинути.

Крім того, на Вільнюському саміті лідери планують узгодити нову модель інвестицій в оборону. Передбачається, що країни виділятимуть на захист своїх кордонів не менше 2% від ВВП.

Нагадаємо, раніше посол України в Литві Петро Бешта заявляв, що президент України Володимир Зеленський має намір особисто відвідати саміт НАТО у Вільнюсі. Глава держави лише два рази виїжджав із України, відтоді як Росія розпочала повномасштабну війну.