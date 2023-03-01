"Це має вирішувати Україна", - Столтенберг про силове повернення Криму

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що війна має закінчитися за столом переговорів. Однак умови для перемовин повинні диктувати саме українці.

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Про це Генсек розповів у інтерв'ю литовському LRT. Журналістка нагадала, що Альянс та особисто Столтенберг неодноразово наголошували на необхідності повернення України до міжнародно визнаних кордонів. Вона уточнила, чи означає це, що Крим має повернутися військовим шляхом.

"Наше завдання - підтримати Україну, тому що ми знаємо: те, що відбувається за столом переговорів, невіддільне від того, що відбувається на полі бою. Якщо ми хочемо мирного рішення для України, то найкращий спосіб домогтися цього - надати військову підтримку. Потім Україна сама вирішить, які умови для неї прийнятні", - відповів він.

Відповів Столтенберг і на питання журналістки щодо ймовірності повторного російського наступу. За даними розвідки НАТО, наразі новий наступ особливо відчутний у районі Бахмута. Там тривають запеклі бої і фіксуються великі втрати.

"Ми бачимо, що Росія постійно готується до ще більшої війни, нових наступальних операцій - мобілізує більше військ, купує більше зброї, збільшує її виробництво. Ми також бачимо, як вона зміцнює зв'язки з іншими авторитарними режимами, такими як Іран та Північна Корея", - констатує Генсек.

Однак Путін допустив два стратегічні прорахунки, коли вторгся в Україну, - каже Столтенберг. Президент РФ недооцінив мужність українців та рішучість партнерів.

Нагадаємо, наприкінці лютого Україна, Європейський Союз і НАТО домовились про координацію виробництва озброєння для потреб воюючої України.