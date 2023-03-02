Данилов заявил о необходимости изменения стратегии деоккупации Крыма

Для украинской Стратегии деоккупации Крыма пришло время новой редакции. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в Twitter.

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По его словам, очередность средств деоккупации требует смены приоритетов. Речь идет о политико-дипломатических, военных, экономических мерах.

Как именно будет скорректирована стратегия, Данилов не уточнил.

Напомним, что Стратегия деоккупации и реинтеграции временно оккупированной АР Крым и города Севастополя была утверждена указом президента Владимира Зеленского 24 марта 2021 года.

Документ определил комплекс мер, направленных на восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины в международно-признанных границах. Они касаются экономической, социальной, гуманитарной, экологической, информационной, оборонной политики и политики по безопасности.

В августе 2022 года Зеленский создал Консультативный совет по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя. Задачей новосозданного органа назвали подготовку и внесение предложений по приоритетам деятельности касательно вопросов деоккупации и реинтеграции полуострова. В Совет вошел, в частности, и секретарь СНБО Алексей Данилов.