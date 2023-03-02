Данілов заявив про необхідність зміни стратегії деокупації Криму

Для української Стратегії деокупації Криму настав час нової редакції. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов у Twitter.

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За його словами, черговість засобів деокупації вимагає зміни пріоритетів. Ідеться про політико-дипломатичні, військові, економічні заходи.

Як саме буде скориговано стратегію, Данілов не уточнив.

Нагадаємо, що Стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої АР Крим та міста Севастополя було затверджено указом президента Володимира Зеленського 24 березня 2021 року.

Документ визначив комплекс заходів, спрямованих на відновлення територіальної цілісності та суверенітету України у міжнародно визнаних кордонах. Вони стосуються економічної, соціальної, гуманітарної, екологічної, інформаційної, оборонної та безпекової політики.

У серпні 2022 року Зеленський утворив Консультативну раду з питань деокупації та реінтеграції Криму та Севастополя. Завданням новоствореного органу назвали підготовку та внесення пропозицій щодо пріоритетів діяльності з питань деокупації та реінтеграції півострова. До Ради ввійшов, зокрема, й секретар РНБО Олексій Данілов.